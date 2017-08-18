Карякин сказал, что зол на себя из-за ничьей с Каспаровым на турнире в Сент-Луисе
ТАСС, 18 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сказал, что сердится на себя
из-за того, что не сумел обыграть Гарри Каспарова в партии по блицу на турнире в американском Сент-Луисе. Слова Карякина приводит пресс-служба соревнований.
Карякин занимает третье место в общем зачете. В первом круге турнира по блицу он не потерпел ни одного поражения, одержал семь побед и сыграл вничью с Каспаровым и лидером армянином Левоном Ароняном. Каспаров за девять партий блица одержал одну победу, пять раз сыграл вничью и трижды проиграл, он занимает предпоследнее место в таблице.
«Великолепный день, идеальный результат для меня, но злюсь, что не победил Каспарова, — сказал Карякин. — У меня была абсолютно выигрышная позиция, но я отставал по времени, и Гарри этим воспользовался. Но мне повезло в партиях с Наварой и Ле Куанг Лемом. Это блиц, тут нельзя выиграть все подряд».
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