Карякин сказал, что зол на себя из-за ничьей с Каспаровым на турнире в Сент-Луисе

Карякин занимает третье место в общем зачете. В первом круге турнира по блицу он не потерпел ни одного поражения, одержал семь побед и сыграл вничью с Каспаровым и лидером армянином Левоном Ароняном. Каспаров за девять партий блица одержал одну победу, пять раз сыграл вничью и трижды проиграл, он занимает предпоследнее место в таблице.

«Великолепный день, идеальный результат для меня, но злюсь, что не победил Каспарова, — сказал Карякин. — У меня была абсолютно выигрышная позиция, но я отставал по времени, и Гарри этим воспользовался. Но мне повезло в партиях с Наварой и Ле Куанг Лемом. Это блиц, тут нельзя выиграть все подряд».

1 5—16 августа шахматисты провели турнир в один круг по быстрым шахматам (рапид). 17—18 августа проходят соревнования по блицу, участники получают по пять минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход.