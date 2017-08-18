Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30719669/
18 августа 2017, 10:23 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин сказал, что зол на себя из-за ничьей с Каспаровым на турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 18 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сказал, что сердится на себя из-за того, что не сумел обыграть Гарри Каспарова в партии по блицу на турнире в американском Сент-Луисе. Слова Карякина приводит пресс-служба соревнований.

Карякин занимает третье место в общем зачете. В первом круге турнира по блицу он не потерпел ни одного поражения, одержал семь побед и сыграл вничью с Каспаровым и лидером армянином Левоном Ароняном. Каспаров за девять партий блица одержал одну победу, пять раз сыграл вничью и трижды проиграл, он занимает предпоследнее место в таблице.

«Великолепный день, идеальный результат для меня, но злюсь, что не победил Каспарова, — сказал Карякин. — У меня была абсолютно выигрышная позиция, но я отставал по времени, и Гарри этим воспользовался. Но мне повезло в партиях с Наварой и Ле Куанг Лемом. Это блиц, тут нельзя выиграть все подряд».

15—16 августа шахматисты провели турнир в один круг по быстрым шахматам (рапид). 17—18 августа проходят соревнования по блицу, участники получают по пять минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура — коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысячи. Завершится Гран- тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости

Фарфан: вызов в сборную Перу доказывает, что в "Локомотиве" двигаюсь в верном направлении

"Краснодар" сократил отставание России от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Чорлука попросил Самедова помочь хорватскому футболисту Пашаличу освоиться в "Спартаке"

Карякин сказал, что зол на себя из-за ничьей с Каспаровым на турнире в Сент-Луисе