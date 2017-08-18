Карякин идет 3-м после первого дня по блицу на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе
Российский гроссмейстер Сергей Карякин идет третьим в сводной таблице на турнире Grand Chess Tour в
Сент-Луисе (США) после первого дня соревнований по блицу.
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В среду на турнире в США были сыграны партии заключительного раунда соревнований по рапиду, победителем которых стал армянин Левон Аронян. В четверг в
«Прекрасный день. Почти идеальный для меня», — сказал Карякин, слова которого приводятся в микроблоге турнира в Twitter.
В сводной таблице турнира в США лидирует Аронян, набравший суммарно 18,5 очка. Далее следует Хикару Накамура (США, 16,5 балла), Карякин (16), Ян Непомнящий (15), Фабиано Каруана (США, 14,5), Леньер Домингес (Куба, 12), Ле Куанг Льем (Вьетнам, 12), Вишванатан Ананд (Индия, 10,5), Гарри Каспаров (10,5), Давид Навара (Чехия, 9,5).
В пятницу на турнире будут сыграны заключительные девять раундов соревнований по блицу.
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