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18 августа 2017, 10:24 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Карякин идет 3-м после первого дня по блицу на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Сергей Карякин идет третьим в сводной таблице на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после первого дня соревнований по блицу.

Российский гроссмейстер Сергей <span class=error>Карякин</span> идет третьим в сводной таблице на турнире Grand Chess <span class=error>Tour</span> в <nobr>Сент-Луисе</nobr> (США) после первого дня соревнований по блицу. Увеличить
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В среду на турнире в США были сыграны партии заключительного раунда соревнований по рапиду, победителем которых стал армянин Левон Аронян. В четверг в Сент-Луисе стартовали соревнования по блицу. В первых девяти раундах Карякин одержал семь побед и дважды сыграл вничью — с Гарри Каспаровым и Ароняном. Еще один российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал три победы, четыре партии свел вничью и дважды проиграл (Карякину и Ароняну). Гарри Каспаров в девяти стартовых партиях по блицу одержал одну победу, пять раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

«Прекрасный день. Почти идеальный для меня», — сказал Карякин, слова которого приводятся в микроблоге турнира в Twitter.

В сводной таблице турнира в США лидирует Аронян, набравший суммарно 18,5 очка. Далее следует Хикару Накамура (США, 16,5 балла), Карякин (16), Ян Непомнящий (15), Фабиано Каруана (США, 14,5), Леньер Домингес (Куба, 12), Ле Куанг Льем (Вьетнам, 12), Вишванатан Ананд (Индия, 10,5), Гарри Каспаров (10,5), Давид Навара (Чехия, 9,5).

В пятницу на турнире будут сыграны заключительные девять раундов соревнований по блицу.
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Карякин сказал, что зол на себя из-за ничьей с Каспаровым на турнире в Сент-Луисе

Карякин сказал, что зол на себя из-за ничьей с Каспаровым на турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 18 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сказал, что сердится на себя из-за того, что не сумел обыграть Гарри Каспарова в партии по блицу на турнире в американском Сент-Луисе. Слова Карякина приводит пресс-служба соревнований.
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