Карякин идет 3-м после первого дня по блицу на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе

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В среду на турнире в США были сыграны партии заключительного раунда соревнований по рапиду, победителем которых стал армянин Левон Аронян. В четверг в Сент-Луисе стартовали соревнования по блицу. В первых девяти раундах Карякин одержал семь побед и дважды сыграл вничью — с Гарри Каспаровым и Ароняном. Еще один российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал три победы, четыре партии свел вничью и дважды проиграл (Карякину и Ароняну). Гарри Каспаров в девяти стартовых партиях по блицу одержал одну победу, пять раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

«Прекрасный день. Почти идеальный для меня», — сказал Карякин, слова которого приводятся в микроблоге турнира в Twitter.

В сводной таблице турнира в США лидирует Аронян, набравший суммарно 18,5 очка. Далее следует Хикару Накамура (США, 16,5 балла), Карякин (16), Ян Непомнящий (15), Фабиано Каруана (США, 14,5), Леньер Домингес (Куба, 12), Ле Куанг Льем (Вьетнам, 12), Вишванатан Ананд (Индия, 10,5), Гарри Каспаров (10,5), Давид Навара (Чехия, 9,5).

В пятницу на турнире будут сыграны заключительные девять раундов соревнований по блицу.