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https://sport.mail.ru/news/chess/30707156/
17 августа 2017, 1:45 | Прочие: Шахматы, шашки | Советский спорт

Каспаров проиграл третью партию на турнире в Сент-Луисе

В Сент-Луисе завершился турнир по быстрым шахматам, Гарри Каспаров в последнем 9-м туре проиграл черными американцу Фабиано Каруане.

В <nobr>Сент-Луисе</nobr> завершился турнир по быстрым шахматам Гарри <span class=error>Каспаров</span> в последнем 9-м туре проиграл черными американцу <span class=error>Фабиано</span> <span class=error>Каруане</span>. Увеличить
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Таким образом, 13-й чемпион мира потерпел три поражения в турнире и одну партию выиграл. Он набрал 7 очков и разделил три последних места с индийцем Виши Анандом и чехом Давидом Наварой.

Победил в турнире гроссмейстер из Армении Левон Аронян. Ян Непомнящий занял 4-е место (10 очков), Сергей Карякин поделил 6−7-е места (8 очков).

Результаты 7 тура. Карякин — Аронян 0−1, Каспаров — Навара 0−1, Каруана — Непомнящий, Накамура — Домингес, Ле Куанг Льем — Ананд ничьи.

Результаты 8 тура. Каспаров — Ле Куанг Льем 1−0, Навара — Домингес 0−1, Непомнящий — Карякин, Аронян — Накамура, Ананд — Каруана ничьи.

Результаты 9 тура. Накамура — Непомнящий 1−0, Домингес — Аронян 0−1, Каруана — Каспаров 1−0, Ле Куанг Льем — Навара 0−1, Карякин — Ананд 1−0.

Итоги. 1. Аронян — 12; 2−3. Каруана, Накамура — по 11; 4. Непомнящий — 10; 5. Домингес — 9; 6−7. Ле Куанг Льем, Карякин — по 8; 8−10. Каспаров, Ананд, Навара — по 7.
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