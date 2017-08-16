Каспаров и Карякин проиграли в седьмом раунде турнира по рапиду в Сент-Луисе
МОСКВА, 16 авг —
Р-Спорт. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Гарри Каспаров потерпели поражения в партиях седьмого раунда на турнире по рапиду Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).
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Карякин, играя белыми фигурами, уступил армянину Левону Ароняну, поединок завершился после 53-го хода. Каспаров, также игравший белыми, после 50-го хода уступил чеху Давиду Наваре.
Другой российский гроссмейстер Ян Непомнящий в седьмом раунде сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. В других партиях седьмого раунда американец Хикару Накамура сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом, Ле Куанг Льем из Вьетнама разошелся миром с индийцем Вишванатаном Анандом.
После семи раундов по 9 очков набрали Непомнящий и Аронян. По 8 баллов на счету Каруаны, Ле Куанг Льема и Накамуры, у Домингеса — 7 очков, Ананда — 6, Каспарова, Карякина и Навары — по 5.
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