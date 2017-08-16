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16 августа 2017, 22:59 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Каспаров и Карякин проиграли в седьмом раунде турнира по рапиду в Сент-Луисе

МОСКВА, 16 авг — Р-Спорт. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Гарри Каспаров потерпели поражения в партиях седьмого раунда на турнире по рапиду Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Российские гроссмейстеры Сергей <span class=error>Карякин</span> и Гарри <span class=error>Каспаров</span> потерпели поражения в партиях седьмого раунда на турнире по рапиду Grand Chess <span class=error>Tour</span> в <nobr>Сент-Луисе</nobr> (США). Увеличить
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Карякин, играя белыми фигурами, уступил армянину Левону Ароняну, поединок завершился после 53-го хода. Каспаров, также игравший белыми, после 50-го хода уступил чеху Давиду Наваре.

Другой российский гроссмейстер Ян Непомнящий в седьмом раунде сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. В других партиях седьмого раунда американец Хикару Накамура сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом, Ле Куанг Льем из Вьетнама разошелся миром с индийцем Вишванатаном Анандом.

После семи раундов по 9 очков набрали Непомнящий и Аронян. По 8 баллов на счету Каруаны, Ле Куанг Льема и Накамуры, у Домингеса — 7 очков, Ананда — 6, Каспарова, Карякина и Навары — по 5.

Турнир в Сент-Луисе завершится 18 августа.
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