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16 августа 2017, 21:08 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

FIDE будет приветствовать возвращение Каспарова в шахматы после дисквалификации

МОСКВА, 16 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Международная шахматная федерация (FIDE) будет приветствовать, если 13-й чемпион мира Гарри Каспаров станет выступать в турнирах под эгидой организации после истечения срока дисквалификации, заявил агентству «Р-Спорт» президент FIDE Кирсан Илюмжинов.

Международная шахматная федерация (<span class=error>FIDE</span>) будет приветствовать если 13-й чемпион мира Гарри <span class=error>Каспаров</span> станет выступать в турнирах под эгидой организации после истечения срока дисквалификации заявил агентству Р-Спорт президент <span class=error>FIDE</span> <span class=error>Кирсан</span> Илюмжинов. Увеличить
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Каспаров отстранен FIDE до 20 октября текущего года за случай коррупции в виде взятки президенту Шахматной федерации Сингапура Игнатиусу Леонгу на выборах президента FIDE в 2014 году.

Каспаров объявил о завершении карьеры в марте 2005 года, а в апреле 2016 года сыграл в выставочном турнире Ultimate Blitz Challenge. В настоящее время он принимает участие в турнире по рапиду и блицу Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Оба турнира не входят в реестр FIDE.

«Я приветствую, что Каспаров играет. Это хорошо для развития шахмат. Комиссия по этике его отстранила за факт коррупции, он 1,5 миллиона долларов пытался дать по соглашению с президентом Шахматной федерации Сингапура. В дальнейшем его шахматная карьера зависит от него самого. Если он захочет участвовать в турнирах (под эгидой FIDE), то — пожалуйста. Сейчас десятки тысяч турниров, и в любом он сможет принять участие. А мы будем только приветствовать такое решение Каспарова», — сказал Илюмжинов по телефону.

«Для меня как для президента FIDE возвращение Каспарова — это хорошо, — продолжил собеседник агентства. — Чем больше он будет играть, тем больше популярности будет у шахмат. Кто бы обратил внимание на турнир в Сент-Луисе, если бы не участие в нем Каспарова? Таких турниров тысячи».

После шести раундов на Grand Chess Tour в Сент-Луисе в активе 13-го чемпиона мира 5 очков. Сам Каспаров ранее отмечал, что не планирует в дальнейшем регулярные выступления.
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