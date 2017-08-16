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— Гарри Каспарова пока не одержал ни одной победы. Как вы оцениваете его подготовку к турниру?

— Я не думаю, что была подготовка. Напомню, что главная причина его участия в турнире, и он сам об этом говорил — большое уважение к организатору соревнований. Есть, на мой взгляд, и вторая причина, которую он не назвал.

Каспаров соскучился по атмосфере настоящей борьбы.

Многие ветераны скучают по ней, но не решаются принимать участия на турнирах, а он осмелился. И с этой точки зрения Каспаров — молодец. Он решил попробовать свои силы, ясно дав понять, что никакого серьезного возвращения не будет. А сыграть в таком формате вполне возможно. Никаких спортивных целей он перед собой не ставил.

Под таким углом зрения, Каспаров показал вполне нормальную игру. Может, многие ждали чуда, но шахматы стали другими. То, что он больше знает и понимает в игре, нивелируется современным компьютерным подходом — голым расчетом.

Изначально было понятно, что поединки с лучшими шахматистами будут непростыми.

— Было несколько партий, в которых у Каспарова при выходе из дебюта позиция была лучше, но он не смог реализовать своего преимущества. С чем это связано?

— В шахматах лучшая позиция еще ничего не значит. Выражаясь футбольной терминологией, надо забить. А это значит — приложить те же усилия, которые потратил на то, чтобы получить себе хорошую позицию. А чтобы ее реализовать, нужна светлая и молодая голова.

Когда Каспаров был на пике, он постоянно давил на своих соперников и не давал им передышки, а для этого нужна постоянная напряженная работа над расчетами. Думаю, что в таком возрасте мозг сам отказывается это делать. Это своего рода страховка — защита от возможной перегрузки. Можно провести аналогию с футболом. Бывший футболист может и в 60 лет выйти на поле. Он будет все видеть и все знать, но уже не сможет физически исполнить, то что задумано.

— Получается, что рассчитывать на высокий результат Каспарова не приходится?

— Всему свое время. Играть в серьезные соревновательные шахматы уже поздно. Но Каспаров не только соревнуется, а проводит время в хорошей компании. Он соскучился по адреналину борьбы.

Однако это не значит, что он не сможет выиграть ни одной партии. Вполне может сложиться позиция на доске, где у него получится выиграть на классе, но для этого должно совпасть много факторов.

В таком возрасте исключительно на понимании игры победить можно среднего игрока, но топа — уже нет.

Ведь сейчас и Анатолий Карпов частенько играет, но когда он встречается с кем-то из топовых игроков, то заметно, насколько тяжело дается ему игра.

— Что отличает современных шахматистов от поколения Каспарова?

— Люди сейчас играют, если можно так выразиться, конкретно. Они не цепляются за поля, структуру и позицию. Сейчас все стараются сделать лучший ход. Допустим, у вас отличная позиция, фигуры занимают сильные опорные пункты, но даже в этом случае надо искать лучший ход для реализации. Ведь соперник в то же самое время ищет варианты для защиты.

Сергей Карякин в матче с Магнусом Карлсеном показал, как можно успешно сопротивляться, даже имея плохую позицию.

— В течение всех шести сыгранных партий у соперников Каспарова было преимущество во времени — он тратил слишком много на обдумывание ходов.

— Главная проблема Каспарова на этом турнире заключается в том, что он не может сделать плохой или небрежный ход — он слишком уважает эту игру. Он старается найти лучшее продолжение и тратит на расчеты слишком много времени.

В наши дни большинство шахматистов среднего уровня, если не знают, что делать в сложной позиции, могут себе позволить сделать какой-то укрепляющий ход из общих соображений — тот, который не навредит.

А Каспаров так не может — он всегда ищет варианты для усиления.

— Раз он так много тратит времени в рапиде, то как же играть в предстоящем блице?

— Я считаю, что ему блиц подойдет больше. Там он не будет терзаться сомнениями, так как на это не будет времени, и будет играть «рукой» и получать удовольствие.

Каспаров всегда играл блиц хорошо, и я убежден, что в этом формате он сыграет лучше.

В блице автоматически предполагается, что игрок должен делать ход «руками», исходя из понимания игры. А это Каспаров делает блестяще.

— Прокомментируйте уверенное выступление Яна Непомнящего, который единолично лидирует после шести туров.

— Непомнящий по традиции силен в рапиде и блице. Ничего удивительного в том, что он сейчас лидирует, нет. Когда он в хорошей форме, он может показывать блестящую игру игру.

Ян выиграл черными у Каспарова, который, безусловно, был для него сильным раздражителем.

Непомнящий настолько хорош в коротких форматах, что это играет с ним злую шутку в «классике», где он по инерции играет очень быстро и может не успеть что-то просчитать.

— Карякин пока выглядит не лучшим образом. Он одержал одну победу, но потерпел два поражения. Но на прошлой неделе здесь же в «классике» смотрелся сильнее.

— Для Карякина рапид — не самая сильная сторона. Его козыри — классические шахматы и блиц.

Тем более что он действующий чемпиона мира в блице. И я уверен, что в коротком формате он сыграет значительно лучше.

— После матча с Карлсеном Карякин растерял форму. Сможет ли он подготовиться должным образом к турниру претендентов в феврале?