Каспаров впервые проиграл после возвращения в шахматы

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Во второй день престижного шахматного турнира в американском Сент-Луисе продолжились соревнования по рапиду. После трех туров в первый игровой день гроссмейстеры провели такое же количество партий и во второй.

Привлекающий наибольшее внимание к себе своим, пока эпизодическим по плану возвращением, Гарри Каспаров, встречался в четвертом туре с армянским гроссмейстером Левоном Ароняном.

«Я очень счастлив, так как мне удалось сыграть вничью три раза подряд. На сегодняшний день цель достигнута, с нетерпением ожидаю тяжелого завтрашнего дня», — написал Каспаров на своей странице в Twitter перед вторым соревновательным днем. «Я приспосабливаюсь к новой для себя реальности. Впереди еще четыре дня. Завтра в двух партиях у меня будут черные, но я буду уже более агрессивен».

Аронян предложил россиянину лондонскую систему, которую во времена расцвета бывшего чемпиона мира в рапиде не использовали, что вызвало у Каспарова некоторые затруднения. Впрочем, Гарри Кимович с ними справился и перехватил инициативу парой неожиданных ходов и даже имел хорошие шансы на победу, но в итоге к эндшпилю подошел только с одной лишней пешкой, согласившись в итоге на ничью.

В это же время другой россиянин Сергей Карякин избрал черными фигурами в партии с чехом Давидом Наварой редкую новиндийскую защиту, что обеспечило яркое сражение на доске. И хотя шансы на победу были у обоих оппонентов, а позиция большую часть партии была равной, Карякин в конце концов зевнул матовую атаку и потерпел на турнире второе поражение подряд.

Во втором туре игрового дня Каспаров белыми играл против своего соотечественника Яна Непомнящего, который подписал в четвертом туре мирный пакт с индийцем Вишванатаном Анандом.

Непомнящий подошел к битве с Каспаровым в качестве одного из лидеров соревнований, но чемпион мира сумел создать себе преимущество и вполне мог развить его до победы, но снова сказалась нехватка соревновательного опыта, и дело дошло обоюдоострой концовки. А в ней Непомнящему удалось поймать Каспарова в ловушку, в результате чего Ян одержал свою вторую победу в турнире при трех ничьих, а соперник потерпел первое поражение при четырех зафиксированных паритетах.

Тем временем Карякин вновь оправдал свой прозвище Министр Обороны в партии против американца Хикару Накамуры, который черными фигурами сумел прижать Сергея на ферзевом фланге и имел все шансы отпраздновать успех. Однако Карякин в очередной раз блестяще отзащищался и смог свести противостояние к ничейному исходу. А вот на других досках Фабиан Каруана, Ли Кванг Льем и Виши Ананд свои сражения белыми фигурами с Лейньером Домингесом, Левоном Ароняном и Давидом Наварой соответственно завершили викториями.

В заключительном туре дня состоялось долгожданное классическое противостояние Каспарова с Анандом, которые к тому же сыграли, видимо для большей ностальгии, сицилианскую защиту. Все прошло по традиционному сценарию дня: Каспаров снова имел по ходу партии инициативу, но снова ее упустил. В конечном счете позиция пришли к абсолютно ничейной, что и было зафиксировано.

Миром разошлись и Карякин с Домингесом, а также Непомнящий с Льемом, что не помешало Яну возглавить турнирную таблицу после двух дней единолично.

В активе Непомнящего восемь очков (в Сент-Луисе за победу в рапиде дают два балла, а за ничью — один). Льем, обыгравший Навару Накамура, а также Аронян и уступивший ему в шестом туре Каруана отстают на два очка каждый. На счету отстающих от лидеров Каспарова, Карякина и Ананда по пять очков.

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, как и все остальные, говорил в основном о возвращении Каспарова. «Я всегда поддерживаю чемпионов, знаменитых игроков, которые популяризируют шахматы. Так, Анатолий Карпов ездит по миру, проводит сеансы одновременной игры, — заявил функционер. Имя Каспарова, его участие в турнирах, безусловно, способствует росту интереса к шахматам. Я поставил задачу к 2020 году довести число играющих на земле в шахматы до одного миллиарда, и участие Каспарова в подобных турнирах поможет выполнению этой цели. Чем больше он будет участвовать в подобных турнирах — тем лучше. Имя Каспарова работает на популяризацию шахмат.