Непомнящий лидирует после шести туров на шахматном турнире в Сент-Луисе

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Россияне Сергей Карякин и Гарри Каспаров сыграли вничью с кубинцем Леньером Домингесом и индийцем Вишванатаном Анандом соответственно.

Армянин Левон Аронян победил представителя США Фабиано Каруану, чех Давид Навара проиграл Хикару Накамуре из США.

Турнирное положение после шести туров: Непомнящий — 8 очков, Каруана, Аронян, Накамура, Ле Куанг Лем — по 7, Домингес — 6, Каспаров, Карякин, Ананд — по 5, Навара — 3. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью — одно.