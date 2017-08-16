Непомнящий лидирует после шести туров на шахматном турнире в Сент-Луисе
ТАСС, 16 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил вьетнамца Ле Куанг Лема в партии по быстрым шахматам в шестом туре турнира в американском
Сент-Луисе (штат Миссури).
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Россияне Сергей Карякин и Гарри Каспаров сыграли вничью с кубинцем Леньером Домингесом и индийцем Вишванатаном Анандом соответственно.
Армянин Левон Аронян победил представителя США Фабиано Каруану, чех Давид Навара проиграл Хикару Накамуре из США.
Турнирное положение после шести туров: Непомнящий — 8 очков, Каруана, Аронян, Накамура, Ле Куанг Лем — по 7, Домингес — 6, Каспаров, Карякин, Ананд — по 5, Навара — 3. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью — одно.
Турнир в
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