Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30695312/
16 августа 2017, 1:59 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Непомнящий лидирует после шести туров на шахматном турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 16 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил вьетнамца Ле Куанг Лема в партии по быстрым шахматам в шестом туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

В шестом туре российский гроссмейстер победил вьетнамца Ле <span class=error>Куанг</span> <span class=error>Лема</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне Сергей Карякин и Гарри Каспаров сыграли вничью с кубинцем Леньером Домингесом и индийцем Вишванатаном Анандом соответственно.

Армянин Левон Аронян победил представителя США Фабиано Каруану, чех Давид Навара проиграл Хикару Накамуре из США.

Турнирное положение после шести туров: Непомнящий — 8 очков, Каруана, Аронян, Накамура, Ле Куанг Лем — по 7, Домингес — 6, Каспаров, Карякин, Ананд — по 5, Навара — 3. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью — одно.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура — коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17—18 августа. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит 37,5 тысячи. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости

Победа ЦСКА над "Янг Бойз" приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Непомнящий победил Каспарова на шахматном турнире в Сент-Луисе

Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild card

"Халл" потерпел первое поражение в официальном матче под руководством Слуцкого