Непомнящий победил Каспарова на шахматном турнире в Сент-Луисе
ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил соотечественника Гарри Каспарова в партии по быстрым шахматам в пятом туре турнира в американском
Сент-Луисе (штат Миссури).
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Каспаров потерпел первое поражение на турнире. В предыдущих четырех турах он сыграл вничью. В другой партии россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с Хикару Накамурой (США). В остальных партиях тура индиец Вишванатан Ананд обыграл чеха Давида Навару, вьетнамец Ле Куанг Лем — армянина Левона Ароняна, американец Фабиано Каруана — кубинца Леньера Домингеса.
Турнирное положение после пяти туров: Непомнящий, Каруана — по 7 очков, Ле Куанг Лем — 6, Аронян, Домингес, Накамура — по 5, Каспаров, Карякин, Ананд — по 4, Навара — 3. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью — одно.
Турнир в
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