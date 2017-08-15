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15 августа 2017, 23:55 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Непомнящий победил Каспарова на шахматном турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил соотечественника Гарри Каспарова в партии по быстрым шахматам в пятом туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

<span class=error>Каспаров</span> потерпел первое поражение на соревнованиях в США. Увеличить
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Каспаров потерпел первое поражение на турнире. В предыдущих четырех турах он сыграл вничью. В другой партии россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с Хикару Накамурой (США). В остальных партиях тура индиец Вишванатан Ананд обыграл чеха Давида Навару, вьетнамец Ле Куанг Лем — армянина Левона Ароняна, американец Фабиано Каруана — кубинца Леньера Домингеса.

Турнирное положение после пяти туров: Непомнящий, Каруана — по 7 очков, Ле Куанг Лем — 6, Аронян, Домингес, Накамура — по 5, Каспаров, Карякин, Ананд — по 4, Навара — 3. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью — одно.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура — коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17—18 августа. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит 37,5 тысячи. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне, который начнется 29 ноября.
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Новости Шахмат, шашек

Карякин проиграл Наваре в четвертом туре шахматного турнира в Сент-Луисе

Карякин проиграл Наваре в четвертом туре шахматного турнира в Сент-Луисе

ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл представителю Чехии Давиду Наваре в партии по быстрым шахматам в четвертом туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).
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