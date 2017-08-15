Непомнящий победил Каспарова на шахматном турнире в Сент-Луисе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Каспаров потерпел первое поражение на турнире. В предыдущих четырех турах он сыграл вничью. В другой партии россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с Хикару Накамурой (США). В остальных партиях тура индиец Вишванатан Ананд обыграл чеха Давида Навару, вьетнамец Ле Куанг Лем — армянина Левона Ароняна, американец Фабиано Каруана — кубинца Леньера Домингеса.

Турнирное положение после пяти туров: Непомнящий, Каруана — по 7 очков, Ле Куанг Лем — 6, Аронян, Домингес, Накамура — по 5, Каспаров, Карякин, Ананд — по 4, Навара — 3. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью — одно.