Карякин проиграл Наваре в четвертом туре шахматного турнира в Сент-Луисе
ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл представителю Чехии Давиду Наваре в партии по быстрым шахматам в четвертом туре турнира в американском
Сент-Луисе (штат Миссури).
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Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом, Гарри Каспаров — с армянином Левоном Ароняном.
В других партиях четвертого тура кубинец Леньер Домингес Перес победил вьетнамца Ле Куанга Лема, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана сыграли вничью.
Турнирное положение после четырех туров: Непомнящий, Каруана, Аронян, Домингес — по 5 очков, Каспаров, Накамура, Ле Куанг Лем — по 4, Карякин, Навара — по 3, Ананд — 2. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью — одно.
Турнир в
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