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15 августа 2017, 22:53 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин проиграл Наваре в четвертом туре шахматного турнира в Сент-Луисе

ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл представителю Чехии Давиду Наваре в партии по быстрым шахматам в четвертом туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

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Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом, Гарри Каспаров — с армянином Левоном Ароняном.

В других партиях четвертого тура кубинец Леньер Домингес Перес победил вьетнамца Ле Куанга Лема, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана сыграли вничью.

Турнирное положение после четырех туров: Непомнящий, Каруана, Аронян, Домингес — по 5 очков, Каспаров, Накамура, Ле Куанг Лем — по 4, Карякин, Навара — по 3, Ананд — 2. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью — одно.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура — коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, затем в два круга пройдут соревнования по блицу. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысяч. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.
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