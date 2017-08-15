Каспаров напомнил старого боксера

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Итак, одно из самых громких и ожидаемых возвращений нынешнего лета минувшей ночью состоялось в американском Сент-Луисе — 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, не принимавший участия в официальных соревнованиях с 2005 года, сел за доску в рамках турнира Grand Chess Tour по быстрым шахматам и блицу. Итогом первого за 12 лет игрового дня Каспарова стали три ничейных исхода. При этом одинаковые по результату, по содержанию все три партии оказались совершенно разными. Каспаров имел шансы на успех против недавнего претендента на звание чемпиона мира Сергея Карякина, но предпочел действовать слишком позиционно, ему не хватило динамики.

Во второй партии Каспарову уже пришлось куда более тяжело — он попал в по-настоящему проигрышную позицию в эндшпиле, но здорово оборонялся и не дал Хикару Накамуре реализовать перевес. Третья встреча, с Лейнером Домингесом, вышла наименее богатой на события — стороны, разменяв большинство фигур, разошлись миром. Кстати, после этого, упреждая многочисленные вопросы, Каспаров написал в Facebook, что не собирается полноценно возобновлять карьеру.

Понедельник. Сент-Луис. Гари КАСПАРОВ (справа) против Хикары НАКАМУРЫ. AFP 2017

ВАШИ ОЖИДАНИЯ — ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

Прокомментировать выступления 13-го чемпиона мира «СЭ» попросил одного из сильнейших российских шахматистов и трехкратного победителя ЧМ по блицу Александра Грищука.

— Конечно, Каспаров не в форме — он играл и медленно, и тяжело, — считает Грищук. — Но все равно видна его мощь. Он как старый боксер, по которому заметно, что в молодости он был очень силен. Первая партия с Сергеем Карякиным получилась очень ровной, все шло к ничьей, которой в итоге и закончилось. Может, малюсенький перевес у Сергея был, но не более того. Во второй, с Накамурой, у Каспарова сначала было большое преимущество, но потом он отпустил соперника, попал в сильный цейтнот, начал ошибаться и дошло до проигрышной позиции. Но там уже Накамура не смог довести дело до победы.

— То, что Каспаров снова играет — ценно само по себе?

— Думаю, результат тоже важен. Я сам за него болел — когда Каспаров играл с Накамурой, я волновался больше, чем во во время собственных партий. Но как известно любителям спорта, ваши ожидания — это ваши проблемы. Понятно, что тяжело долго не играть, а потом сразу блеснуть. Посмотрим, что будет дальше, пока сложно судить. У каждого может случиться неудачный день, они были и у молодого Каспарова.

— Сам он уже объявил, что о возобновлении карьеры речи не идет. Но означает ли это, что мы видим его за доской в последний раз?

— Думаю, подобные разовые акции еще будут.

Понедельник. Сент-Луис. Гари КАСПАРОВ (слева) против Сергея КАРЯКИНА. AFP 2017

БАТТЛА С КАРЯКИНЫМ НЕ БЫЛО

Конечно, российских любителей шахмат в первый день больше всего интересовала встреча Каспарова и Карякина — ведь Гарри Кимович, в прошлом сотрудничавший с нынешним чемпионом мира Магнусом Карлсеном, неоднократно критиковал Сергея. А тот после одного из таких выпадов публично ответил маститому соотечественнику. Но в итоге никакого «двойного дна» у матча не оказалось, что подчеркивает и менеджер Карякина Кирилл Зангалис.

— Хочу особо отметить — не было никакого, как модно говорить, баттла, — сказал Зангалис. — Мы ничего такого и не ждали. Все корректно, по-спортивному, Карякин очень уважает Каспарова как шахматиста и прекрасно понимает его силу. Рукопожатие? А почему его не должно было быть? Даже не понимаю такого вопроса. Да, Каспаров жестко высказывался в адрес Сергея. Но Карякин лишь один раз, после матча за мировую корону, позволил себе ответить, что «наш караван идет». Хотя многие уже приписывают Сергею какие-то нападки на Каспарова. А он просто не обращал на это внимания, вел себя достойно. Если у Гарри Кимовича есть какие-то вопросы к Карякину как к спортсмену, это его личное дело. Каспаров может болеть за кого хочет, кого угодно считать сильным или слабым гроссмейстером.

— Что можно сказать по самой партии?

— Сергею пришлось играть очень четко, чтобы уравнять шансы, перехватить инициативу Каспаров не дал. Мне кажется, он немного лукавит, говоря, что специально не готовился. Я очень внимательно смотрел партию с Карякиным, и судя по ней, в дебюте он выглядит великолепно. Сергею приходилось находить очень точные ходы, чтобы не получить проблем. На мой взгляд, Каспаров все-таки готовился к турниру.

Понедельник. Сент-Луис. Гари КАСПАРОВ. AFP 2017

При этом Зангалис, который, по его собственным словам, очень уважает Грищука, позволил себе кое в чем не согласиться с мэтром.

— Ожидал худшего, если честно. Для меня то, что показал Каспаров — просто фантастика. Он играл против трех гроссмейстеров, которые входят или входили в топ-10. И то, что ему после 12 лет перерыва удалось сделать три ничьих в быстрые шахматы — на грани спортивного подвига. Проводя аналогию с футболом — Марадона не способен сейчас выйти на поле и заиграть как в 1986 году. Шахматы изменились, все шагнуло вперед. Не практикующий шахматист, каким бы он ни был гением, не может просто так взять и обыграть сильных гроссмейстеров. Не думаю, что он может рассчитывать на итоговую победу или место в призовой тройке — 50-процентный результат и примерно равное соотношение побед и поражений будет хорошим результатом.

Во второй игровой день Каспарова ждут встречи с Левоном Ароняном и Яном Непомнящим. А также возобновление великого соперничества с Вишванатаном Анандом.