Каспаров заявил, что достиг своей цели в первый день на турнире в Сент-Луисе

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О возвращении Каспарова, завершившего в 2005 году карьеру, было объявлено в июле на официальном сайте турнира. В понедельник гроссмейстер сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом, россиянином Сергеем Карякиным и американцем Хикару Накамурой.

«Я редко радуюсь трём ничьим подряд, но я достиг своей цели, пережив нервы первого дня соревнований. С нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы сыграть еще лучше», — написал Каспаров в своем микроблоге в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Well, I'm rarely happy to draw 3 in a row, but I achieved my goal of surviving day one nerves and look forward to pressing harder tomorrow.</p>— Garry Kasparov (@Kasparov63) <a href="https://twitter.com/Kasparov63/status/897253330623184896">15 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Турнир по рапиду завершится 16 августа, 17 и 18 августа пройдут партии в блиц.