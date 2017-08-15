Каспаров заявил, что достиг своей цели в первый день на турнире в Сент-Луисе
МОСКВА, 15 авг —
Р-Спорт. Легендарный гроссмейстер, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров заявил, что достиг своей цели в первый день турнира по рапиду и блицу Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
О возвращении Каспарова, завершившего в 2005 году карьеру, было объявлено в июле на официальном сайте турнира. В понедельник гроссмейстер сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом, россиянином Сергеем Карякиным и американцем Хикару Накамурой.
«Я редко радуюсь трём ничьим подряд, но я достиг своей цели, пережив нервы первого дня соревнований. С нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы сыграть еще лучше», — написал Каспаров в своем микроблоге в Twitter.
Турнир по рапиду завершится 16 августа, 17 и 18 августа пройдут партии в блиц.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter