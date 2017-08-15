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15 августа 2017, 10:15 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Каспаров заявил, что достиг своей цели в первый день на турнире в Сент-Луисе

МОСКВА, 15 авг — Р-Спорт. Легендарный гроссмейстер, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров заявил, что достиг своей цели в первый день турнира по рапиду и блицу Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Легендарный гроссмейстер 13-й чемпион мира Гарри <span class=error>Каспаров</span> заявил что достиг своей цели в первый день турнира по рапиду и блицу Grand Chess <span class=error>Tour</span> в <nobr>Сент-Луисе</nobr> (США). Увеличить
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О возвращении Каспарова, завершившего в 2005 году карьеру, было объявлено в июле на официальном сайте турнира. В понедельник гроссмейстер сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом, россиянином Сергеем Карякиным и американцем Хикару Накамурой.

«Я редко радуюсь трём ничьим подряд, но я достиг своей цели, пережив нервы первого дня соревнований. С нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы сыграть еще лучше», — написал Каспаров в своем микроблоге в Twitter.

Турнир по рапиду завершится 16 августа, 17 и 18 августа пройдут партии в блиц.
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