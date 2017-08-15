Карякин проиграл Каруане в третьем туре шахматного турнира в Сент-Луисе
ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл представителю США Фабиано Каруане в партии по быстрым шахматам в третьем туре турнира в американском
Сент-Луисе (штат Миссури).
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Другие российские гроссмейстеры сыграли вничью: Ян Непомнящий — с чехом Давидом Наварой, Гарри Каспаров — с кубинцем Леньером Домингесом.
В других партиях третьего тура армянин Левон Аронян обыграл индийца Вишванатана Ананда, вьетнамец Ле Куанг Лем — Хикару Накамуру из США.
Турнирное положение после трех туров: Непомнящий, Каруана, Аронян, Ле Куанг Лем — по 4 очка, Каспаров Накамура, Карякин, Домингес — по 3, Ананд, Навара — по 1. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью — одно.
Турнир в
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