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15 августа 2017, 1:53 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин проиграл Каруане в третьем туре шахматного турнира в Сент-Луисе

ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл представителю США Фабиано Каруане в партии по быстрым шахматам в третьем туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

Гарри Каспаров и Ян Непомнящий свои партии завершили вничью. Увеличить
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Другие российские гроссмейстеры сыграли вничью: Ян Непомнящий — с чехом Давидом Наварой, Гарри Каспаров — с кубинцем Леньером Домингесом.

В других партиях третьего тура армянин Левон Аронян обыграл индийца Вишванатана Ананда, вьетнамец Ле Куанг Лем — Хикару Накамуру из США.

Турнирное положение после трех туров: Непомнящий, Каруана, Аронян, Ле Куанг Лем — по 4 очка, Каспаров Накамура, Карякин, Домингес — по 3, Ананд, Навара — по 1. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью — одно.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура — коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, затем в два круга пройдут соревнования по блицу. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысяч. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.
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Филатов: Матч Каспарова и Карякина приведет к росту интереса к шахматам во всем мире

Филатов: Матч Каспарова и Карякина приведет к росту интереса к шахматам во всем мире

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч между российскими гроссмейстерами Сергеем Карякиным и 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым приведет к росту популярности шахмат во всем мире. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов.
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