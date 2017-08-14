Филатов: Матч Каспарова и Карякина приведет к росту интереса к шахматам во всем мире
МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч между российскими гроссмейстерами Сергеем Карякиным и 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым приведет к росту популярности шахмат во всем мире. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов.
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В понедельник Карякин и Каспаров сыграли вничью в партии по быстрым шахматам на турнире в
«То, что 13-й чемпион мира занялся тем делом, которое у него лучше всего получается — начал снова играть в шахматы — это хорошо и пойдет на пользу игре, — сказал Филатов. — Он большой молодец, что вернулся, долго готовился к матчу против Сергея и показал, что не утратил форму. Матч получился интересным и приведет к росту популярности шахмат во всем мире, ведь у Каспарова много поклонников».
«Не считаю, что ничья — это хороший результат для Сергея, но он набирает форму», — добавил глава Российской шахматной федерации.
Каспаров завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в
В следующей партии турнира 54-летний Каспаров встретится с Накамурой. Карякин сыграет с вьетнамцем Ле Куанг Льемом. Обе партии пройдут позднее в понедельник.
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