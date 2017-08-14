Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30682919/
14 августа 2017, 22:55 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Филатов: Матч Каспарова и Карякина приведет к росту интереса к шахматам во всем мире

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч между российскими гроссмейстерами Сергеем Карякиным и 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым приведет к росту популярности шахмат во всем мире. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

В понедельник российские гроссмейстеры сыграли вничью в партии по быстрым шахматам на турнире в <nobr>Сент-Луисе.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник Карякин и Каспаров сыграли вничью в партии по быстрым шахматам на турнире в Сент-Луисе.

«То, что 13-й чемпион мира занялся тем делом, которое у него лучше всего получается — начал снова играть в шахматы — это хорошо и пойдет на пользу игре, — сказал Филатов. — Он большой молодец, что вернулся, долго готовился к матчу против Сергея и показал, что не утратил форму. Матч получился интересным и приведет к росту популярности шахмат во всем мире, ведь у Каспарова много поклонников».

«Не считаю, что ничья — это хороший результат для Сергея, но он набирает форму», — добавил глава Российской шахматной федерации.

Каспаров завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в Сент-Луисе, с американскими гроссмейстерами Фабиано Каруаной, Хикару Накамурой и Уэсли Со. В начале июля Каспаров объявил о возобновлении карьеры ради выступления на этапе серии Гран- тура в Сент-Луисе.

В следующей партии турнира 54-летний Каспаров встретится с Накамурой. Карякин сыграет с вьетнамцем Ле Куанг Льемом. Обе партии пройдут позднее в понедельник.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-Луисе

Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-Луисе

ТАСС, 14 августа. Российские гроссмейстеры Гарри Каспаров и Сергей Карякин сыграли вничью в партии по быстрым шахматам в первом туре турнира в американском Сент- Луисе (штат Миссури). Для Каспарова эта партия стала первой после возвращения в шахматы.
Еще 7 новостей  Все новости

Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

Филатов: партия Каспаров - Карякин приведет к росту интереса к шахматам во всем мире

ФИФА не получала жалобы от "Трабзонспора" на переход Жулиано из "Зенита" в "Фенербахче"

Надаль на следующей неделе впервые с 2014 года возглавит рейтинг АТP