Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-Луисе
ТАСС, 14 августа. Российские гроссмейстеры Гарри Каспаров и Сергей Карякин сыграли вничью в партии по быстрым шахматам в первом туре турнира в американском Сент- Луисе (штат Миссури). Для Каспарова эта партия стала первой после возвращения в шахматы.
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Другой российский гроссмейстер Ян Непомнящий также сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом.
В следующей партии турнира 54-летний Каспаров встретится с американцем Хикару Накамурой. Карякин сыграет с вьетнамцем Ле Куанг Льемом. Обе партии по быстрым шахматам пройдут позднее в понедельник.
Каспаров завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в
Гарри Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе сборных СССР и России.
Турнир в
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