Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-Луисе

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Другой российский гроссмейстер Ян Непомнящий также сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом.

В следующей партии турнира 54-летний Каспаров встретится с американцем Хикару Накамурой. Карякин сыграет с вьетнамцем Ле Куанг Льемом. Обе партии по быстрым шахматам пройдут позднее в понедельник.

Каспаров завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в Сент-Луисе, с американскими гроссмейстерами Фабиано Каруаной, Накамурой и Уэсли Со. В начале июля Каспаров объявил о возобновлении карьеры ради выступления на этапе серии Гран-тура в Сент- Луисе.

Гарри Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе сборных СССР и России.