Каспаров начинает выступление на шахматном турнире в американском Сент-Луисе

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Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура — коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал победителем двух стартовых этапов, которые прошли в июне в Париже, а также в июле в бельгийском Левене. В пятницу в Сент-Луисе завершился турнир 22-й категории по классическим шахматам — Кубок Синкфилда, победителем которого стал француз Максим Вашье-Лаграв.

Несколько участников Кубка Синкфилда остались в Сент-Луисе, чтобы сыграть и в турнире по быстрым шахматам и рапиду. Это Левон Аронян из Армении, экс-чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, Фабиано Каруана и Хикаро Накамура из США, а также два гроссмейстера из России — Карякин и Ян Непомнящий. К ним добавились 54-летний Каспаров, кубинец Лейньер Домингес, Ле Куанг Льем из Вьетнама и чех Давид Навара.

1 4—16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, где за победу начисляются два очка, за ничью — одно. Контроль времени в рапиде — 25 минут плюс 10 секунд на каждый ход. В блице за победу начисляется одно очко, за ничью — 0,5 очка, контроль времени — 5 минут с добавлением трех секунд за ход, турнир пройдет в два круга 17—18 августа .

Призовой фонд турнира составляет $150 тыс., из которых победитель получит $37,5 тыс. Завершится «Гран-тур» турниром по классическим шахматам в Лондоне, который начнется 29 ноября.

Год назад Каспаров стал третьим

Турнир по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе впервые вошел в программу Гран-тура. С 2013 года здесь проводится Кубок Синкфилда, который стал одним из сильнейших по составу коммерческих соревнований в шахматном календаре. Организатором турнира стал финансист и меценат Рекс Синкфилд, который год назад провел в Сент-Луисе турнир по блицу, в котором также принял участие Гарри Каспаров, заняв третье место среди четырех участников.

В 2015 году Синкфилд организовал серию Гран-тур, а также провел «матч легенд» между Каспаровым и английским гроссмейстером Найджелом Шортом. В 1993 году Каспаров и Шорт сыграли в Лондоне в матче за титул чемпиона мира по версии Профессиональной шахматной ассоциации, что привело к расколу в шахматах. Как и 22 годами ранее, в 2015 году в Сент-Луисе Каспаров одержал надо Шортом уверенную победу.