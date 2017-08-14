Каспаров начинает выступление на шахматном турнире в американском Сент-Луисе
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Турнир по быстрым шахматам и блицу стартует в понедельник в американском
Сент-Луисе (штат Миссури). Среди участников — 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, который встретится за доской с сильнейшими шахматистами современности, включая вице-чемпиона мира Сергея Карякина.
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Турнир в
Несколько участников Кубка Синкфилда остались в
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Призовой фонд турнира составляет $150 тыс., из которых победитель получит $37,5 тыс. Завершится «Гран-тур» турниром по классическим шахматам в Лондоне, который начнется 29 ноября.
Год назад Каспаров стал третьим
Турнир по быстрым шахматам и блицу в
В 2015 году Синкфилд организовал серию
Каспаров вновь принимает участие в турнире в
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