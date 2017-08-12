Карякин подготовился к Каспарову
Французский гроссмейстер Максим
Вашье-Лаграв вышел победителем представительного шахматного турнира Кубок Синкфилда в Сент-Луисе. В заключительном туре он победил белыми россиянина Яна Непомнящего, который замкнул итоговый протокол. Сергей Карякин классифицировался на пятой позиции из десяти.
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Неожиданным триумфом 26-летнего гроссмейстера из Франции Максима
Кроме француза без осечек обошелся лишь представитель США Хикару Накамура, у которого, впрочем, оказалось на один выигрыш меньше.
Помимо всеобщего признания триумфатору достался главный приз турнира, проводимого на средства американского бизнесмена и любителя шахмат Рекса Синкфилда, — чек на $75 тыс. Кроме того,
В центральной партии последнего тура сохранявший шансы на титул Карлсен на 52-м ходу победил белым цветом хорошо играющего в 2017 году армянина Левона Ароняна. В ладейном эндшпиле норвежец имел коня и пешку против трех пешек, которые, впрочем, были плохо развиты. После вероятного размена ладей на доске читалась скорая победа Карлсена, поэтому черные сочли бессмысленным продолжение борьбы.
«Если б Магнус действовал увереннее на стадии добивания, то сэкономил бы силы и время не только себе. А Левон не справился с грузом ответственности.
Его план в дебюте оказался слишком прямолинейным, — прокомментировал исход баталии для сайта chesspro.ru гроссмейстер Алексей Коротылев.
К моменту окончания партии уже был известен результат в схватке
Итог соперничества — закономерная ничья на 34-м ходу.
«Достойное выступление для меня, особенно после ужаса в Ставангере, — написал россиянин в своем твиттере. — Теперь ждем продолжения банкета в рапиде и блице!».
Напомним, в начале июня Карякин очень неудачно выступил на турнире в Норвегии, уступив Карлсену и Ароняну и заняв последнее, десятое место.
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Свидлер занял шестое итоговое место ($20 тыс.). Напоследок россиянин одолел белыми Каруану. Непомнящий — десятый ($15 тыс.).
Четвертый этап Grand Chess Tour пройдет здесь же
На турнире готовится возвращение 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова.
Из участников Кубка Синкфилда также выступят Карякин, Аронян, Ананд, Накамура, Непомнящий и Фабиано Каруана, к которым добавятся чех Давид Навара, кубинец Леньер Домингес и вьетнамец Ле Куанг Льем.
Заключительный этап серии откроется в Лондоне в декабре.
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