Карякин подготовился к Каспарову

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Неожиданным триумфом 26-летнего гроссмейстера из Франции Максима Вашье-Лаграва завершился третий этап Grand Chess Tour — Кубок Синкфилда в Сент-Луисе. Восьмой номер августовского рейтинга ФИДЕ оказался самым успешным среди десяти статусных шахматистов, оформив первую единоличную победу в своей карьере.

Вашье-Лаграв не потерпел ни одного поражения в девяти турах, сумев обыграть чемпиона мира Магнуса Карлсена, американца Уэсли Со и нашего Яна Непомнящего в заключительный день соревнований (6 очков).

Кроме француза без осечек обошелся лишь представитель США Хикару Накамура, у которого, впрочем, оказалось на один выигрыш меньше.

Помимо всеобщего признания триумфатору достался главный приз турнира, проводимого на средства американского бизнесмена и любителя шахмат Рекса Синкфилда, — чек на $75 тыс. Кроме того, Вашье-Лаграв добавил в свою копилку 13 баллов в зачет Grand Chess Tour.

В центральной партии последнего тура сохранявший шансы на титул Карлсен на 52-м ходу победил белым цветом хорошо играющего в 2017 году армянина Левона Ароняна. В ладейном эндшпиле норвежец имел коня и пешку против трех пешек, которые, впрочем, были плохо развиты. После вероятного размена ладей на доске читалась скорая победа Карлсена, поэтому черные сочли бессмысленным продолжение борьбы.

«Если б Магнус действовал увереннее на стадии добивания, то сэкономил бы силы и время не только себе. А Левон не справился с грузом ответственности.

Его план в дебюте оказался слишком прямолинейным, — прокомментировал исход баталии для сайта chesspro.ru гроссмейстер Алексей Коротылев.

К моменту окончания партии уже был известен результат в схватке Вашье-Лаграва и Непомнящего, так что Карлсен не строил иллюзий насчет своей гипотетической виктории. В итоге норвежец и 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии поделили 2−3 места, имея по 5,5 очка.

Экс-претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин отбился черными от Накамуры. Эта партия тоже перетекла в ладейный эндшпиль, однако позиции сторон оказались абсолютно равными. Без грубой ошибки одного из гроссмейстеров рассчитывать на победу здесь было невозможно.

Итог соперничества — закономерная ничья на 34-м ходу.

«Достойное выступление для меня, особенно после ужаса в Ставангере, — написал россиянин в своем твиттере. — Теперь ждем продолжения банкета в рапиде и блице!».

Напомним, в начале июня Карякин очень неудачно выступил на турнире в Норвегии, уступив Карлсену и Ароняну и заняв последнее, десятое место.

В Сент-Луисе он поделил с армянином 4−5 позиции (по 5 очков), за что от организаторов полагается $30 и 25 тыс. соответственно. В активе Карякина — победы над Со и соотечественником Петром Свидлером, в пассиве очередное поражение от Карлсена.

Свидлер занял шестое итоговое место ($20 тыс.). Напоследок россиянин одолел белыми Каруану. Непомнящий — десятый ($15 тыс.).

Четвертый этап Grand Chess Tour пройдет здесь же 13—17 августа с призовым фондом $150 тыс. Шахматисты сыграют сначала в рапид с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход, а затем в блиц (5 мин + 3 сек).

На турнире готовится возвращение 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова.

Из участников Кубка Синкфилда также выступят Карякин, Аронян, Ананд, Накамура, Непомнящий и Фабиано Каруана, к которым добавятся чех Давид Навара, кубинец Леньер Домингес и вьетнамец Ле Куанг Льем.

Заключительный этап серии откроется в Лондоне в декабре.