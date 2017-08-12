Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30661509/
12 августа 2017, 8:51 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Француз Вашье-Лаграв выиграл шахматный супертурнир в Сент-Луисе, россиянин Карякин — пятый

ТАСС, 12 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикаро Накамурой в заключительном туре Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч) и занял пятое место, набрав пять баллов из девяти возможных. Турнир завершился в американском Сент- Луисе.

В заключительном раунде российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Хикаро Накамурой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победителем турнира стал француз Максим Вашье-Лаграв, набравший шесть баллов из девяти возможных. В заключительной партии француз белыми фигурами обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Итоговое турнирное положение: Вашье-Лаграв — 6 баллов, Магнус Карлсен (Норвегия), Вишванатан Ананд (Индия) — оба по 5,5 балла, Левон Аронян (Армения), Сергей Карякин (Россия) — по 5 баллов, Петр Свидлер (Россия) — 4,5, Фабиано Каруана (США) — 4, Хикаро Накамура (США) — 3,5, Уэсли Со (США), Непомнящий — по 3 балла.

Кубок Синкфилда является третьим этапом шахматного Гран-тура, ранее в июне-июле прошли турниры в Париже и бельгийском Лювене. Во Франции и Бельгии участники соревновались в быстрых шахматах и блице, тогда как в Сент- Луисе прошел турнир по классическим шахматам.

13—19 августа в Сент-Луисе пройдет турнир по быстрым шахматам и блицу, который также входит в зачет Гран-тура. Ожидается, что в нем примет участие 13-й чемпион мира россиянин Гарри Каспаров, который в начале июля объявил о возобновлении карьеры. Он получил специальное приглашение от организаторов турнира в Сент-Луисе. Завершится Гран-тур «классическим» турниром в Лондоне 29 ноября — 11 декабря.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости

Геркус: "Локомотив" рассматривал возможность приобретения Дзюбы

Мутко: Клишина после серебра ЧМ вошла в элиту прыжков в длину

Россиянин Пронкин завоевал серебро ЧМ в Лондоне в метании молота

Морозов победил на дистанциях 100 м комплексом и 50 м кролем на этапе КМ в Эйндховене