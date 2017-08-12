Француз Вашье-Лаграв выиграл шахматный супертурнир в Сент-Луисе, россиянин Карякин — пятый
ТАСС, 12 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикаро Накамурой в заключительном туре Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч) и занял пятое место, набрав пять баллов из девяти возможных. Турнир завершился в американском Сент- Луисе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победителем турнира стал француз Максим
Итоговое турнирное положение:
Кубок Синкфилда является третьим этапом шахматного
1
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter