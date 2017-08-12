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Победителем турнира стал француз Максим Вашье-Лаграв, набравший шесть баллов из девяти возможных. В заключительной партии француз белыми фигурами обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Итоговое турнирное положение: Вашье-Лаграв — 6 баллов, Магнус Карлсен (Норвегия), Вишванатан Ананд (Индия) — оба по 5,5 балла, Левон Аронян (Армения), Сергей Карякин (Россия) — по 5 баллов, Петр Свидлер (Россия) — 4,5, Фабиано Каруана (США) — 4, Хикаро Накамура (США) — 3,5, Уэсли Со (США), Непомнящий — по 3 балла.

Кубок Синкфилда является третьим этапом шахматного Гран-тура, ранее в июне-июле прошли турниры в Париже и бельгийском Лювене. Во Франции и Бельгии участники соревновались в быстрых шахматах и блице, тогда как в Сент- Луисе прошел турнир по классическим шахматам.