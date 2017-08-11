«Каспаров по-прежнему очень силен»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мы опросили некоторых ведущих российских гроссмейстеров, чтобы узнать, чего они ждут от возвращения 13-го чемпиона мира.

Евгений ТОМАШЕВСКИЙ, член сборной России, 38-е место в рейтинге ФИДЕ (коэффициент — 2710).

— Если Каспаров собирается сыграть серию турниров по рапиду, а потом еще захочет выступить в соревнованиях с классическим контролем, то это очень круто. Это будет самым большим событием в мире шахмат за последний год.

Сможет ли Каспаров после 15 лет без практики соперничать на равных с нынешними топ-гроссмейстерами?

Во-первых, Каспаров как никто другой может себя мотивировать. Я сам с ним за доской не сталкивался, но по рассказам других шахматистов знаю: когда Гарри Кимович садился напротив тебя за доску, от него шла колоссальная энергия.

Что касается знаний, то Каспаров в свое время настолько опережал эпоху, что еще десять лет многие двигались вперед на его наработках. И потом, он ведь тренировал Накамуру и Карлсена. И это только те, о ком мы знаем. Возможно, он еще с кем-то сотрудничал. Значит, от шахмат он не отходил полностью. У него такой огромный запас знаний, что при должной отдаче поддержать свое высокое реноме он сможет. Если Каспаров захочет играть на высоком уровне, он будет так играть.

Владимир ФЕДОСЕЕВ, член сборной России, 27-е место в рейтинге ФИДЕ (2731).

— Каспаров играл в прошлом году в том же Сент-Луисе матч с Найджелом Шортом, в котором разгромил английского гроссмейстера как в рапид, так и в блиц, так что какая-то практика у него имеется. Опять же он вполне мог накануне турнира сыграть спарринг-матч с кем-то из лучших шахматистов Америки, чтобы набрать в форму.

Думаю, Гарри Кимович не провалится, ему под силу соперничать с молодым поколением. И, мне кажется, он по-прежнему очень силен. Насколько? Это покажет турнир. Очень жду партий Карякин — Каспаров и Непомнящий — Каспаров.

Сергей КАРЯКИН, участник матча на первенство мира-2016, 12-е место в рейтинге ФИДЕ (2773).

— Рад возвращению Гарри Кимовича в шахматы, пусть, возможно, и это на один турнир. Это самая хорошая новость о Каспарове за последние годы. Ни разу не встречался с ним за доской, думаю, что это будет очень интересно. Ему тяжело будет претендовать на победу. Все-таки столько лет без практики. Но в рапиде и блице у него больше шансов, чем в классике.

Александр ГРИЩУК, 9-е место в рейтинге ФИДЕ (2783).

— Интересно будет следить за выступлением Каспарова. 15 лет назад он был бы явным фаворитом в Сент-Луисе. Но все же, думаю, сейчас на равных с таким сильными соперниками Каспаров играть сможет, однако победить в турнире ему будет тяжело.

Даниил ДУБОВ, бронзовый призер ЧМ-2016 по блицу, 78-е место в рейтинге ФИДЕ (2666).

— Каспарова соперники боялись, от него исходила некая харизма. Но думаю, в Сент-Луисе ему придется тяжело. Гениальность гениальностью, но надо работать каждый день. Понятно, что Каспаров совсем от шахмат не отошел, он помогал Накамуре, Карлсену, но все же недостаток практики, по крайней мере, если соперники будут уровня топ-20, скажется. Он же и сам не раз говорил, что в блиц, рапид он еще поборется, а вот в классику у него нет шансов.

Сергей ШИПОВ, гроссмейстер, шахматный комментатор.

— Первым в турнире Каспаров не станет, но выступит, я надеюсь, достойно. Как раз потому, что он гений. Зная Каспарова, как в высшей степени серьезного профессионала шахмат, могу заверить, что он не станет играть в турнире с листа, без предварительной работы.

Но одно можно сказать твердо: при любом результате от его имиджа ни грамма не убудет. Каспаров есть Каспаров. Многие считают его сильнейшим игроком всех времен и народов. И отдельные неудачи на склоне лет в малозначащих турнирах ничего в этом плане не изменят.

ИЗ ЖИЗНИ ГЕНИЯ

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О КАСПАРОВЕ.

— В 1976 году в 12-летнем возрасте победил в юношеском чемпионате СССР, большинство участников которого были старше на Каспарова на 5−6 лет;.

— В 18 лет стал самым молодым чемпионом СССР по шахматам в истории страны;.

— Участник безлимитного матча на первенство мира. Поединок Карпов — Каспаров проходил в Москве с 9 сентября 1984 года по 15 февраля 1985 года и стал рекордным по количеству партий (48). Матч был прерван президентом ФИДЕ Флоренсио Кампоманесом при счете 5:3 по победам в пользу Карпова при 40 ничьих;.

— 13-й чемпион мира. В осенью 1985 году победил в повторном матче (первый — безлимитный) Анатолия Карпова;.

— Обладатель одиннадцати шахматных «Оскаров» (призов лучшему шахматисту года), что является абсолютным рекордом;.

— Единолично возглавлял рейтинг ФИДЕ с 1985 по 2006 год — абсолютный рекорд;.

— Многие эксперты признают Каспарова величайшим шахматистом в истории.

НАША СПРАВКА.

Четвертый этап Grand Chess Tour проходит в Сент-Луисе с 13 по 17 августа. 10 гроссмейстеров сыграют один круг в рапид и два круга в блиц.

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью — 0,5 очка.

Общий призовой фонд — 150 тысяч долларов.

Состав: Гарри Каспаров (Россия), Левон Аронян (Армения, 2799), Фабиано Каруана (США, 2807), Хикару Накамура (США, 2792), Виши Ананд (Индия, 2783), Сергей Карякин (Россия, 2773), Ян Непомнящий (Россия, 2751), Леньер Домингес (Куба, 2739), Давид Навара (Чехия, 2737), Ле Куанг Льем (Вьетнам, 2726).