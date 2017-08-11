Карякин и Карлсен не на первых ролях

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Перед заключительными двумя турами образовалось сразу трое лидеров. Это Левон Аронян, Вишванатан Ананд и Максим Вашье-Лаграв. Лучший из россиян Сергей Карякин расположился в середине турнирной таблицы. Чуть ближе к призовой тройке идет чемпион мира Магнус Карлсен.

Сергей Карякин пока на этом турнире проиграл только одну партию. Но зато кому?! Своему непримиримому сопернику Магнусу Карлсену. По качеству это был один из лучших поединков турнира для чемпиона мира, потому что в остальных баталиях Карлсен не блистал. Оба участника матча за корону отошли в тень Ароняна, Ананда и Вашье. Правда двое первых догнали француза только в заключительном туре. Левон переиграл черными Накамуру, а Ананд получил шикарный подарок в ничейном эндшпиле от Непомнящего.

Но самой интересной партией стала битва Вашье — Лаграва. Максим по праву считается одним из специалистов по берлинскому варианту за белых, но и Сергей не в первый раз туда пошел. Неудивительно, что новинка случилась в глубоком эндшпиле — Карякин усилил собственную игру трехлетней давности против Ананда на 22-м ходу. Вашье-Лаграв не остался в долгу и удивил жертвой пешек ферзевого фланга. Проходные на разных флангах обещали острую темповую игру и не подвели.

— Вероятно, оба соперника все это нашли в домашней тиши, и за доской просто вспоминали точные ходы, но все равно очень красиво получилось, — считает международный мастер Максим Ноткин.

Для того чтобы постараться попасть в призы Карякину, за которого теперь переживает вся страна и многочисленные спонсоры (гроссмейстера поддерживают компании «ФосАгро», «Альпари», ВСАМО-АВИСМА, ГК «Основа» «Лаборатория Касперского», «Мерседес», банк «Открытие», «Фонбет») ему необходимо победить как минимум в двух оставшихся поединках против американцев Со и Накамуры и ждать осечки соперников.