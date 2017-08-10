Карякин и Карлсен снова потеряли очки на супертурнире в Сент-Луисе
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с французом Максимом
Валшье-Лагравом в 7-м раунде супертурнира в Сент-Луисе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпион мира Магнус Карлсен поделил очки с россиянином Петром Свидлером.
Также ничейным исходом завершилась партия между американцами Уэсли Со и Фабиано Каруаной. Победы в этом туре одержали Вишванатан Ананд и Левон Арноян, которые обыграли Яна Непомнящего и Хикару Накамуру, соответственно.
В турнирной таблице лидирует Аронян (4,5 очка). У Ананда,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter