Карякин и Карлсен снова потеряли очки на супертурнире в Сент-Луисе

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Чемпион мира Магнус Карлсен поделил очки с россиянином Петром Свидлером.

Также ничейным исходом завершилась партия между американцами Уэсли Со и Фабиано Каруаной. Победы в этом туре одержали Вишванатан Ананд и Левон Арноян, которые обыграли Яна Непомнящего и Хикару Накамуру, соответственно.