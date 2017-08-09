Рязанцев: Каспарову ничего не надо доказывать, он великий чемпион
Действующий чемпион России, тренер женской сборной, гроссмейстер Александр Рязанцев — о возможном возвращении Гарри Каспарова.
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Напомним, в
— Этот турнир может быть первым шагом к реальному возвращению Каспарова?
— Я бы не назвал это возвращением. Каспаров уже играл блиц в
— Рапид уже ближе к классике. Сможет ли Каспаров после 15 лет без практики соперничать на равных с нынешними
— Независимо от результата Каспарова, само его участие в турнире привлечет большое внимание. Думаю, он покажет неплохую игру, но результат предсказать сложно. Игровая практика — вещь важная. Но, возможно, Гарри Кимович с
— И
— Не могу согласиться с этой точкой зрения. Каспаров во время своей карьеры проделал колоссальный объем работы. Понимание шахмат у него на самом высоком уровне до сих пор. Думаю, он просматривает партии, сыгранные в ведущих турнирах, поэтому он в курсе новых идей. И если Каспаров готовился к турниру, то может выступить очень прилично. В
И потом, надо учесть, что в быстрых шахматах выбор дебюта намного шире, чем в классике, можно сыграть и не самые корректные варианты.
— Не подорвет ли Каспаров свой имидж великого и ужасного, каким он остался в истории шахмат, в случае неудачного выступления?
— Каспарову точно доказывать ничего не надо, он великий чемпион и всем все давно доказал. Его имя вписано в историю.
Общий призовой фонд турнира — 150 тысяч долларов.
Состав: Гарри Каспаров (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США), Виши Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Леньер Домингес (Куба), Давид Навара (Чехия), Ле Куанг Льем (Вьетнам).
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