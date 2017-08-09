Все российские гроссмейстеры сыграли вничью в шестом туре супертурнира в Сент-Луисе
ТАСС, 9 августа. Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом в шестом туре Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч), третьего этапа
Гран-тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Другие российские гроссмейстеры Петр Свидлер и Ян Непомнящий сыграли между собой вничью. Армянин Левон Аронян обыграл американца Уэсли Со. Очки поделили Фабиано Каруана (США) и Максим
Турнирное положение после шести туров:
На третьем этапе
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter