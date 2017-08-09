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9 августа 2017, 9:41 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Все российские гроссмейстеры сыграли вничью в шестом туре супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 9 августа. Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом в шестом туре Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч), третьего этапа Гран-тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

Петр <span class=error>Свидлер</span> и Ян <span class=error>Непомнящий</span> играли между собой а Сергей <span class=error>Карякин</span> — с Вишванатаном <span class=error>Анандом</span> из Индии. Увеличить
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Другие российские гроссмейстеры Петр Свидлер и Ян Непомнящий сыграли между собой вничью. Армянин Левон Аронян обыграл американца Уэсли Со. Очки поделили Фабиано Каруана (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), а также норвежец Магнус Карлсен и Хикару Накамура (США).

Турнирное положение после шести туров: Вашье-Лаграв — 4 очка, Карлсен, Ананд, Аронян — по 3,5, Каруана, Карякин — по 3, Непомнящий, Накамура, Свидлер — по 2,5, Со — 2.

На третьем этапе Гран-тура проходит однокруговой турнир по классическим шахматам с контролем времени — по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого. Турнир завершится 12 августа.
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