Все российские гроссмейстеры сыграли вничью в шестом туре супертурнира в Сент-Луисе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Другие российские гроссмейстеры Петр Свидлер и Ян Непомнящий сыграли между собой вничью. Армянин Левон Аронян обыграл американца Уэсли Со. Очки поделили Фабиано Каруана (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), а также норвежец Магнус Карлсен и Хикару Накамура (США).

Турнирное положение после шести туров: Вашье-Лаграв — 4 очка, Карлсен, Ананд, Аронян — по 3,5, Каруана, Карякин — по 3, Непомнящий, Накамура, Свидлер — по 2,5, Со — 2.