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7 августа 2017, 9:06 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Карякин сыграл вничью с Непомнящим на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Российские шахматисты Сергей Карякин и Ян Непомнящий разошлись миром в пятом туре третьего этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

<em>МОСКВА 7 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российские шахматисты Сергей <span class=error>Карякин</span> и Ян <span class=error>Непомнящий</span> разошлись миром в пятом туре третьего этапа Grand Chess <span class=error>Tour</span> в <nobr>Сент-Луисе</nobr> (США). Увеличить
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Партия, состоявшаяся в воскресенье, закончилась после 60-го хода черных, которыми играл Непомнящий. Другой российский гроссмейстер Петр Свидлер (черные) сыграл вничью с Хикару Накамурой из США.

Результаты других партий дня:

Вишванатан Ананд (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 1:0,

Уэсли Со (США) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0:1,

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5.

После пяти туров лидирует Вашье-Лаграв (3,5 очка), у Ананда и Карлсена по 3, у Ароняна, Каруаны и Карякина — по 2,5, Накамура, Свидлер, Непомнящий и Со набрали по 2 балла.
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Новости Шахмат, шашек

Непомнящий и Карякин сыграли вничью в партии пятого тура супертурнира в Сент-Луисе

Непомнящий и Карякин сыграли вничью в партии пятого тура супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 7 августа. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Сергей Карякин завершили вничью партию пятого тура Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч), третьего этапа Гран- тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.
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