Карякин сыграл вничью с Непомнящим на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе

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Партия, состоявшаяся в воскресенье, закончилась после 60-го хода черных, которыми играл Непомнящий. Другой российский гроссмейстер Петр Свидлер (черные) сыграл вничью с Хикару Накамурой из США.

Результаты других партий дня:

Вишванатан Ананд (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 1:0,

Уэсли Со (США) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0:1,

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5.