Карякин сыграл вничью с Непомнящим на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Российские шахматисты Сергей Карякин и Ян Непомнящий разошлись миром в пятом туре третьего этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).
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Партия, состоявшаяся в воскресенье, закончилась после 60-го хода черных, которыми играл Непомнящий. Другой российский гроссмейстер Петр Свидлер (черные) сыграл вничью с Хикару Накамурой из США.
Результаты других партий дня:
Вишванатан Ананд (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 1:0,
Уэсли Со (США) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0:1,
Максим
После пяти туров лидирует
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