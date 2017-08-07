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7 августа 2017, 1:47 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Непомнящий и Карякин сыграли вничью в партии пятого тура супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 7 августа. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Сергей Карякин завершили вничью партию пятого тура Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч), третьего этапа Гран- тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

После пяти туров лидирует француз Максим <nobr>Вашье-Лаграв.</nobr> Увеличить
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В других партиях тура норвежец Магнус Карлсен победил американца Уэсли Со, индиец Вишванатан Ананд — американца Фабиано Каруану, француз Максим Вашье-Лаграв и Левон Аронян из Армении, а также россиянин Петр Свидлер и американец Хикару Накамура свои встречи завершили вничью.

Турнирное положение после пяти туров: Вашье-Лаграв — 3,5 очка, Карлсен, Ананд — по 3, Каруана, Аронян, Карякин — по 2,5, Со, Непомнящий, Накамура, Свидлер — по 2.

На третьем этапе Гран-тура проходит однокруговой турнир по классическим шахматам с контролем времени — по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого. Турнир завершится 12 августа.
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