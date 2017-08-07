Непомнящий и Карякин сыграли вничью в партии пятого тура супертурнира в Сент-Луисе
ТАСС, 7 августа. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Сергей Карякин завершили вничью партию пятого тура Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч), третьего этапа Гран- тура. Турнир проходит в американском
Сент-Луисе.
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В других партиях тура норвежец Магнус Карлсен победил американца Уэсли Со, индиец Вишванатан Ананд — американца Фабиано Каруану, француз Максим
Турнирное положение после пяти туров:
На третьем этапе
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