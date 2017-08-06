Карякин остался при своем

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В американском Сент-Луисе прошел четвертый тур престижного Кубка Синкфилда, являющегося третьим этапом Гран-тура, с участием сильнейших шахматистов планеты и призовым фондом в $300 тыс.

Закопав «топор войны» в третий игровой день, в ходе которого не было зафиксировано ни одной победы, гроссмейстеры вернулись на более боевой лад уже спустя сутки: в четвертом туре лишь три матча закончились ничьими.

Не смогли определить победителя в ночь на воскресенье по московскому времени в числе прочих и россиянин Сергей Карякин с американцем Фабиано Каруаной: отечественный шахматист в этой встрече сумел заработать половину балла, играя черными.

На старте партии Каруана удивил едва ли не всех, оставив своего короля в центре доски для развития преимущества ферзем — Карякин попытался навязать сопернику контригру, пожертвовав пешкой, однако уже на 31-м ходу оппоненты пошли на мировую.

По итогам этого матча россиянин имеет в своем активе два балла и располагается на третьей строчке в таблице турнира.

А вот соотечественник Сергея Ян Непомнящий в свою очередь в четвертый игровой день Сент-Луиса сумел-таки добиться победы: гроссмейстеру понадобилось 33 хода, чтобы белыми разделаться с представителем США Хикару Накамурой.

К поединку с американцем Непомнящий подходил с неприятной серий в активе — два последних матча Кубка для него завершились поражениями, тогда как его соперник на турнире еще не проигрывал, закончив все встречи вничью.

Начав партию с осторожных ходов, Ян, видимо, решил дождаться ошибки от оппонента, и ему это в итоге удалось: Накамура временами принимал странные решения, подкрепив это еще и ошибкой в размене.

Благодаря небрежностям Хикару россиянин в какой-то момент заработал столь весомое преимущество, что не реализовать его было уже попросту нельзя — и гроссмейстер в целом легко завершил матч удачным для себя исходом.

В то же время победа на представителем Штатов не сумела сильно улучшить позицию Непомнящего в таблице: на данный момент он делит последнее место с еще двумя шахматистами, имея в своем активе 1,5 очка.

Замыкает таблицу сейчас с таким же очковым показателем и другой россиянин — Петр Свидлер.

В четвертый игровой день ему вновь не удалось добиться виктории: сражаясь белыми с Уэсли Со из США, Петр уже в третий раз на текущем турнире завершил встречу вничью.

Поединок стал особо примечателен тем, что именно в его ходе впервые на Кубке была показана итальянская партия, один из старейших шахматных дебютов.

Однако несмотря на все старания Свидлера (по мнению некоторых экспертов, он здесь сделал все для итогового успеха), Со достаточно просто нивелировал неплохие попытки соперника и свел матч к ничейному исходу — встреча иссякла на 29-м ходу тройным повторением.

При этом, пожалуй, самым интересным матчем дня на первенстве получился поединок между французом Максимом Вашье-Лагравом и норвежцем Магнусом Карлсеном — шестичасовая игра, результат которой был сверхважен для турнирной ситуации, удалась по-настоящему на славу.

Начало партии осталось за чемпионом планеты: норвежец, игравший белыми фигурами, действовал максимально четко и сумел создать себе небольшое преимущество буквально из ничего.

Однако в решающий момент рука Карлсена дрогнула: сделав несколько сомнительных движений ладьей в районе 50-го хода, Магнус не только растерял весь свой перевес, но и поставил себя в почти тупиковую ситуацию, выбраться из которой было достаточно трудно.

Лишь усугубил ситуацию тот факт, что после оплошности чемпион не смог вновь вернуться на нужный лад, позволив себе затем и еще несколько рискованных огрехов.

В итоге встреча завершилась на 71-м ходу, когда француз окончательно загонял короля соперника.

Благодаря этому неожиданному триумфу Вашье-Лаграв стал единоличным лидером турнира — на данный момент в его активе аж три балла. Максим опережает идущего вторым Каруану на половину очка.

Добавим, что в последнем матче дня армянин Левон Аронян сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом.