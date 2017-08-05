Карякин не пришел в себя после Карлсена

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В американском Сент-Луисе завершился третий тур Кубка Синкфилда, в котором принимают участие сильнейшие гроссмейстеры мира. Если первые два дня обстановка в шахматном клубе была боевой, и в первых десяти партиях было зафиксировано шесть победных результатов, то на третий день участники поддались мирному настроению и все пять пар завершили свои поединки вничью.

Однако не все партии были спокойными — семикратному чемпиону России Петру Свидлеру пришлось очень сильно попотеть, чтобы добиться ничейного результат черными против восьмого номера рейтинга ФИДЕ француза Максима Вашье-Лаграва. Свидлер, в свою очередь, располагается на 15-й позиции.

Соперники разыграли испанскую партию, причем в ее более традиционном варианте с ходом черных 3. … a6, которым россиянин отказался от самой распространенной ныне берлинской защиты. К 13-му ходу француз быстро захватил центр и поставил своих коней на хорошие поля d5 и f5.

Свидлеру пришлось менять белопольного слона на коня белых, а затем и взять другого скакуна Вашье-Лаграва на d5. После двух разменов легких фигур позиция стала примерно равной с небольшим предпочтением в пользу белых, и ничего не предвещало острого характера дальнейшей борьбы.

Однако француз сохранил сильного белопольного «испанского» слона и начал давить на пункт f7, вынудив россиянина пожертвовать пешкой.

Свидлер достаточно быстро оказался в непростом положении, не сумев добиться окончания с разноцветными слонами, а лишняя пешка белых начала сказываться. После окончательного размена всех белых фигур позиция Лаграва превратилась в победную — у него была лишняя пешка и предпосылки к атаке на короля. Тут стало понятно, почему российский шахматист стремился всеми силами создать разноцветных слонов, так как в этом случае лишняя пешка не была бы такой подавляющей силой.

Получив технически выигранную позицию, французский шахматист по непонятной причине решил играть сверхнадежно и начал неторопливо готовиться к продвижению своих пешек. Но излишняя осторожность Вашье-Лаграва сыграла с ним злую шутку, и он проглядел очень сильный ответ черных 32. … d5!

Как оказалось, этого хода француз не ожидал и взял пешку не своим пехотинцем, а ферзем, тем самым ослабив защиту своего короля, чем незамедлительно воспользовался Свидлер и нашел вечный шах.

Таким образом, неоднократный российский чемпион сыграл две партии на этом турнире вничью, а в первый день уступил черными Сергею Карякину.

И это позволяет занимать ему лишь предпоследнее место.

Карякин же после поражения от чемпиона мира Магнуса Карлсена в противостоянии белыми с армянином Левоном Ароняном достаточно быстро сделал ничью. После 23-го хода мирный исход партии был зафиксирован в результате троекратного повторения ходов, и соперники пожали друг другу руки, едва выйдя из дебюта. Сложилось ощущение, что Карякину, имевшему преимущество белых фигур, необходимо было прийти в себя после поражения от чемпиона мира, и он заранее настроился на быстрый исход партии, чтобы сберечь силы для дальнейшей борьбы.

Партия Карлсена с индийцем Вишванатаном Анандом стала самой продолжительной по времени в этот день и завершилась после 66-го хода.

15-й и 16-й чемпионы мира выдали настоящую битву, причем игравший белыми Ананд с середины партии оказался в роли защищающегося. Лидер мировых шахмат Карлсен смог выиграть у соперника пешку и начал искать пути для ее реализации. Надежды черных подогревала отдаленная проходная, за счет которой норвежец и рассчитывал выиграть. Но Ананд нашел хороший оборонительный ресурс и воспользовался пассивным положением черного короля, заперев его на восьмой горизонтали, что и позволило белым удержать пешку соперника на второй линии.

В противостоянии двух американцев Уэсли Со и Хикару Накамуры сильнейший также не был определен, хотя соперники играли до последнего. В эндшпиле с одноцветными слонами и конями у игравшего белыми Со была лишняя пешка, но он не смог ее реализовать. Однако борьба была настолько упорной, что шахматисты доигрались до технически ничейной позиции, когда на доске оказалось недостаточно фигур для результативного исхода — защищавшийся Накамура остался с одним королем, а у Со был конь, который, как известно, в одиночку не может заматовать короля соперника.

Еще один российский участник турнира Ян Непомнящий, неудачно стартовав с двух поражений, наконец, завоевал первые пол-очка на турнире, черными завершив вничью партию против американца Фабиано Каруаны.

Российский гроссмейстер пожертвовал в миттельшпиле качество, но выстроил непробиваемую блокаду, и в итоге соперники зарегистрировали ничейный результат троекратным повторением ходов.