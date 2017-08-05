Все партии третьего тура шахматного супертурнира в Сент-Луисе завершились вничью

Очки поделили Сергей Карякин (Россия) и Левон Аронян (Армения), Ян Непомнящий (Россия) и Фабиано Каруана (США), Петр Свидлер (Россия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия) и Магнус Карлсен (Норвегия), а также Уэсли Со (США) и Хикару Накамура (США).

Турнирное положение после трех туров: Карлсен, Каруана, Вашье-Лаграв — по 2 очка, Аронян, Карякин, Со, Накамура, Ананд — по 1,5, Свидлер — 1, Непомнящий — 0,5.