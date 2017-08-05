Все партии третьего тура шахматного супертурнира в Сент-Луисе завершились вничью
ТАСС, 5 августа. Все пять партий третьего тура Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тыс.), третьего этапа Гран- тура, завершились вничью. Турнир проходит в американском
Сент-Луисе.
Очки поделили Сергей Карякин (Россия) и Левон Аронян (Армения), Ян Непомнящий (Россия) и Фабиано Каруана (США), Петр Свидлер (Россия) и Максим
Турнирное положение после трех туров: Карлсен, Каруана,
На третьем этапе
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