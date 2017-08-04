Шахматист Карякин уступил чемпиону мира Карлсену

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В Сент-Луисе состоялись партии второго тура третьего этапа коммерческого турнира Grand Chess Tour — Кубок Синкфилда. В центральной партии дня норвежец Магнус Карлсен белыми обыграл на 42-м ходу россиянина Сергея Карякина.

Встречи участников матча на первенство мира-2016 в нынешнем году складываются в пользу обладателя титула, когда речь идет об играх на серьезном уровне.

И если на супертурнире в Вейк-ан-Зее между ними была зафиксирована ничья, то на своей территории в Ставангере Карлсен также белым цветом праздновал успех на 44-м ходу.

На этот раз у белых уже на 14-м ходу (Се3) образовался минимальный перевес за счет более компактной структуры. Позиция Карякина выглядела очень рискованной. При этом нельзя сказать, что россиянин изначально отдал себя на заклание. Нет, он пытался навязать грозному сопернику самое серьезное сопротивление, на какое только сейчас способен.

Вообще сценарий протекал очень близко к тому, который применялся в большинстве партий матча за мировую корону. Карлсен планомерно нападал, а Карякин внимательно защищался.

После 18… h5 черные окопались по всему периметру доски, ожидая, где попытаются прорвать защиту белые.

Раздумья над следующим ходом отняли у норвежца аж 22 минуты. Чемпион планеты потерял все свое преимущество по времени.

Международный гроссмейстер Константин Ланда в комментарии партии для chesspro.ru на 30.f4 прогнозировал дальнейшее развитие к ничьей. Такая развязка, по мнению шахматиста, должна была непременно наступить, если бы Карякин проявил свои лучшие качества.

Вопреки собственной практике, экс-претендент на титул не обратился к осторожной игре, а принял решение рискнуть — и прогадал.

Вызвал кризис в расчете на ошибку Карлсена в некотором цейтноте. Однако норвежец действовал хладнокровно, и шанса не предоставил.

В результате 36. Кf3 gxf5 черные освободили диагональ для вражеского ферзя, чем он с удовольствием воспользовался.

После серии следующих ходов, и особенно 39. Фd8, стало ясно, что Карякину уже не спастись.

У конкурентов оставалось поровну пешек, однако качество фигур на доске было принципиально иным. К тому же шахматисты уже прошли очередной временной контроль: в предполагаемом эндшпиле у Карлсена не должно было возникнуть проблем с доведением дела до победы.

Осознав, что спастись не удастся, а любое сопротивление бесполезно и лишь отсрочит, но не отменит неизбежный финал, Карякин сдался на ходу белых 42. Кh3.

«Очень интересная в позиционном отношении партия, — резюмировал Ланда. — Ход Лb1 наверняка плод серьезной домашней подготовки. Все-таки, на мой взгляд, проведи Сергей а6-а5 на более ранней стадии с упрощениями, ему пришлось бы чуть помучиться, но дежурную ничью он бы сделал.

После того, как Магнус провел с3-с4, у него появились неплохие перспективы, но дальше чемпион мира заиграл несколько странно, видимо, не находя конкретного решения позиции.

Об этом свидетельствует Крh2. В обоюдном цейтноте наступил критический момент и, найди Сергей Лс8!, с дальнейшей активизацией по линии «с», партия не закончилась бы для него поражением. Но россиянин сыграл слишком академично, не почувствовав этот момент. Дальше был еще шанс сопротивляться после еf Фf4 Ke2, но на свою беду Карякин решил сыграть принципиально, обменяв пешку е5 на пешку b4. Все было бы ничего, но у белых немедленно нашлась прямая атака на короля после f4-f5, и позиция черных сразу рассыпалась.

Победитель самого первого розыгрыша Кубка Синкфилда-2013 Карлсен делит первую строчку в зачете с американцем Фабиано Каруаной и французом Максимом Вашье-Лагравом: у всех троих по 1,5 очка.

У Карякина остался один балл за победу над соотечественником Петром Свидлером в первом туре, это позволяет Сергею делить 4−8 места.

Разошедшийся ничьей с индийцем Вишванатаном Анандом белыми Свидлер с 0,5 очка занимает предпоследнюю, девятую строчку. А замыкает турнирную таблицу еще один россиянин Ян Непомнящий: ему пока не удалось пополнить свою копилку. Во втором туре наш соотечественник белым цветом уступил представителю США Уэсли Со.

В третьем туре сыграют Карякин и армянин Левон Аронян, Ананд и Карлсен, Вашье-Лаграв и Свидлер, Каруана и Непомнящий, Со и американец Хикару Накамура.

Призовой фонд турнира, обеспечиваемый бизнесменом Рексом Синкфилдом, составляет $300 тыс. 75 из них достанутся победителю.