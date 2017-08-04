Карякин проиграл Карлсену во втором туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

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Также во втором туре россиянин Ян Непомнящий проиграл Уэсли Со из США, Левон Аронян (Армения) уступил Фабиано Каруане (США), очки поделили россиянин Петр Свидлер и Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Турнирное положение после двух туров: Карлсен, Каруана, Вашье-Лаграв — по 1,5 очка, Аронян, Карякин, Со, Накамура, Ананд — по 1, Свидлер — 0,5, Непомнящий — 0.