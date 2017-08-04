Карякин проиграл Карлсену во втором туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе
ТАСС, 4 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену черными фигурами в партии второго тура Кубка Синкфилда, третьего этапа Гран- тура (призовой фонд — $300 тыс.). Турнир проходит в американском
Сент-Луисе.
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Также во втором туре россиянин Ян Непомнящий проиграл Уэсли Со из США, Левон Аронян (Армения) уступил Фабиано Каруане (США), очки поделили россиянин Петр Свидлер и Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура (США) и Максим
Турнирное положение после двух туров: Карлсен, Каруана,
На третьем этапе
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