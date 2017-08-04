Пешечная цепь Карякина
В США стартовал традиционный супертурнир, в котором мы увидим Сергея Карякина и возобновившего карьеру Гарри Каспарова.
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В первом туре Кубка Синкфилда, этапа Grand Chess Tour в
НАКАМУРА: МЫ СЛИШКОМ СИЛЬНО УВАЖАЛИ КАСПАРОВА
Кубок Синкфилда наши болельщики ждали с особым нетерпением.
О возвращении гениального шахматиста уже было написано много строк. Правда, возвращением это назвать никак нельзя. Разовая акция в скоростной игре — это никак не большой камбэк. Все знают, что Каспаров очень тесно дружит с главным спонсором турнира миллиардером Синкфелдом. И думается, что именно по его просьбе и не за самый маленький гонорар Каспаров решил выйти в свет. Но для шахмат это, конечно, значимое событие. Однако при всем уважении разница в классе между 13-м и нынешними звездами должна быть колоссальной.
И если за былые заслуги нынешние звезды жалели Каспаров в блиц (известный случай, когда Накамура позволил Гарри Кимовичу взять ход назад), то сейчас вряд ли
Но в любом случае при всем отношении к нынешнему Каспарову любителям шахмат будет очень интересно, в какой же форме находится Гарри Кимович в 2017 году.
ЗАНГАЛИС: КАРЯКИНУ ВАЖНО ХОРОШО СТАРТОВАТЬ
Однако вернемся к классической части соревнования. Давно себя не проявлял в «классику» Сергей Карякин. Недавно он подписал контракт с очередным спонсором — компанией «ФосАгро» (также с Карякиным сотрудничают «Альпари», ГК «Основа»,
— Сергею было очень важно начать турнир с победы, — говорит менеджер Карякина Кирилл Зангалис — Он не раз подчеркивал, что ему важно хорошо начать соревнование. Именно на старте он захватывал лидерство на успешных для себя турнирах (Ставангер, кандидатский форум). И после матча на первенство мира Карякин впервые вот так сразу выходит вперед. Порадовала новинка, которую, как я думаю, готовил тренерский штаб. Да и реализация в исполнении Сергея была неплохой. Надеюсь, что он находится в хорошей форме и сможет побороться за победу.
— Уже сегодня нас ждет тяжелейшее испытание, — продолжает Зангалис. — Партия с Карлсеном черным цветом. С другой стороны, играть с Магнусом уже дело привычное. И хорошо, что чемпион мира волей жеребьевки достался в дебюте. Нужно развить волну успеха, попробовать уравнять позицию, а потом, чем черт не шутит. Уверен, что Карлсен очень хочет победить и обязательно полезет в драку, так что, может быть, будет шанс на ответный удар.
Результаты 1 тура. Аронян — НЕПОМНЯЩИЙ 1−0, КАРЯКИН — СВИДЛЕР 1−0,
Пары 2 тура. Аронян — Каруана, Карлсен — Карякин, Накамура —
ВСЕ О ТУРНИРЕ
Традиционный Кубок Синкфилда, являющийся третьим этапом Grand Chess Tour, проходит с 31 июля по 12 августа в
Общий призовой фонд — 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.
Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2822), Уэсли Со (США, 2810), Фабиано Каруана (США, 2807), Левон Аронян (Армения, 2799), Хикару Накамура (США, 2792), Максим
Контроль времени: 1 час 40 минут на 40 ходов и 1 час до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого.
Игровые дни: 2 — 6, 8 — 11 августа. Выходной: 7 августа.
Начало игры в 21.00 (время московское).
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