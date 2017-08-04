Пешечная цепь Карякина

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В первом туре Кубка Синкфилда, этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе, Сергей Карякин обыграл Петра Свидлера, Левон Аронян нанес поражение Яну Непомнящему, а Максим Вашье-Лаграв переиграл Уэсли Со. Вничью завершились партии Каруана — Карлсен и Ананд — Накамура.

НАКАМУРА: МЫ СЛИШКОМ СИЛЬНО УВАЖАЛИ КАСПАРОВА

Кубок Синкфилда наши болельщики ждали с особым нетерпением. Во-первых, в его классической части впервые после матча на первенство планеты в США встретятся Карлсен и Карякин. Во-вторых, в турнире играют сразу три российских гроссмейстера. В-третьих, впервые с 2005 года в официальном соревновании (правда, по рапиду и блицу) выступит 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

О возвращении гениального шахматиста уже было написано много строк. Правда, возвращением это назвать никак нельзя. Разовая акция в скоростной игре — это никак не большой камбэк. Все знают, что Каспаров очень тесно дружит с главным спонсором турнира миллиардером Синкфелдом. И думается, что именно по его просьбе и не за самый маленький гонорар Каспаров решил выйти в свет. Но для шахмат это, конечно, значимое событие. Однако при всем уважении разница в классе между 13-м и нынешними звездами должна быть колоссальной.

И если за былые заслуги нынешние звезды жалели Каспаров в блиц (известный случай, когда Накамура позволил Гарри Кимовичу взять ход назад), то сейчас вряд ли кто-то будет испытывать какой-либо пиетет. В частности, тот же Накамура в социальных сетях написал: «Мы слишком уважали его в предыдущих партиях, не думаю, что теперь будет так же. Он вряд ли сможет выиграть этот турнир».

Но в любом случае при всем отношении к нынешнему Каспарову любителям шахмат будет очень интересно, в какой же форме находится Гарри Кимович в 2017 году.

ЗАНГАЛИС: КАРЯКИНУ ВАЖНО ХОРОШО СТАРТОВАТЬ

Однако вернемся к классической части соревнования. Давно себя не проявлял в «классику» Сергей Карякин. Недавно он подписал контракт с очередным спонсором — компанией «ФосАгро» (также с Карякиным сотрудничают «Альпари», ГК «Основа», ВСМПО-АВИСМА, «Лаборатория Касперского», банк «Открытие», «Мерседес-Бенц», букмекерская компания «Фонбет») и очень хотелось в первой же партии после подписания не ударить в грязь лицом. И Сергей с задачей справился. В итальянской дискуссии против Петра Свидлера он проявил интересную новинку (сразу четыре пешки оказались в одном ряду на четвертой горизонтали — большая редкость для серьезных шахмат) и заставил капитулировать своего товарища по сборной России на 39-м ходу.

— Сергею было очень важно начать турнир с победы, — говорит менеджер Карякина Кирилл Зангалис — Он не раз подчеркивал, что ему важно хорошо начать соревнование. Именно на старте он захватывал лидерство на успешных для себя турнирах (Ставангер, кандидатский форум). И после матча на первенство мира Карякин впервые вот так сразу выходит вперед. Порадовала новинка, которую, как я думаю, готовил тренерский штаб. Да и реализация в исполнении Сергея была неплохой. Надеюсь, что он находится в хорошей форме и сможет побороться за победу.

— Уже сегодня нас ждет тяжелейшее испытание, — продолжает Зангалис. — Партия с Карлсеном черным цветом. С другой стороны, играть с Магнусом уже дело привычное. И хорошо, что чемпион мира волей жеребьевки достался в дебюте. Нужно развить волну успеха, попробовать уравнять позицию, а потом, чем черт не шутит. Уверен, что Карлсен очень хочет победить и обязательно полезет в драку, так что, может быть, будет шанс на ответный удар.

Результаты 1 тура. Аронян — НЕПОМНЯЩИЙ 1−0, КАРЯКИН — СВИДЛЕР 1−0, Вашье-Лаграв — Со 1−0, Каруана — Карлсен, Ананд — Накамура ничьи.

Пары 2 тура. Аронян — Каруана, Карлсен — Карякин, Накамура — Вашье-Лаграв, Свидлер — Ананд, Непомнящий — Со.

ВСЕ О ТУРНИРЕ

Традиционный Кубок Синкфилда, являющийся третьим этапом Grand Chess Tour, проходит с 31 июля по 12 августа в Сент-Луисе. 10 гроссмейстеров играют по круговой системе.

Общий призовой фонд — 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2822), Уэсли Со (США, 2810), Фабиано Каруана (США, 2807), Левон Аронян (Армения, 2799), Хикару Накамура (США, 2792), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Виши Ананд (Индия, 2783), Сергей КАРЯКИН (Россия, 2773), Петр СВИДЛЕР (Россия, 2751), Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия, 2751).

Контроль времени: 1 час 40 минут на 40 ходов и 1 час до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого.

Игровые дни: 2 — 6, 8 — 11 августа. Выходной: 7 августа.

Начало игры в 21.00 (время московское).