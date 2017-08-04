Всеросcийский шахматный турнир стартует в Нижнем Новгороде 11 августа.

Как сообщает Федерация шахмат Нижегородской области, Всеросcийский шахматный турнир «Кубок надежды» пройдёт в Нижнем Новгороде с 11 по 21 августа.

Согласно информации, в рамках мероприятия планируется открытый турнир для всех желающих, а также турнир по быстрым шахматам и блиц-турнир.

Кроме того, в рамках турнира пройдёт этап кубка России среди мальчиков и девочек 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет.

Соревнования будут проходить до 21 августа на территории корпуса ННГУ им. Лобачевского на ул. Большая Покровская.