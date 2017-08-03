Карякин победил Свидлера на турнире в Сент-Луисе, Карслен сыграл вничью
Российский гроссмейстер Сергей Карякин в первом туре третьего этапа Grand Chess Tour в
Сент-Луисе обыграл своего соотечественника Петра Свидлера.
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Еще один россиянин Ян Непомнящий уступил армянину Левону Ароняну.
Всего в турнире принимают участие 10 шахматистов. Чемпион мира Магнус Карлсен в стартовой партии поделил очки с французом Максимом
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