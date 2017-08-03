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3 августа 2017, 9:07 | Прочие: Шахматы, шашки | Спорт-Экспресс

Карякин победил Свидлера на турнире в Сент-Луисе, Карслен сыграл вничью

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в первом туре третьего этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе обыграл своего соотечественника Петра Свидлера.

Российский гроссмейстер Сергей <span class=error>Карякин</span> в первом туре третьего этапа Grand Chess <span class=error>Tour</span> в <nobr>Сент-Луисе</nobr> обыграл своего соотечественника Петра <span class=error>Свидлера</span>. Увеличить
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Еще один россиянин Ян Непомнящий уступил армянину Левону Ароняну.

Всего в турнире принимают участие 10 шахматистов. Чемпион мира Магнус Карлсен в стартовой партии поделил очки с французом Максимом Вашье-Лагравом.
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