Китаянка Хоу Ифань стала победительницей шахматного турнира в Биле
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Китаянка Хоу Ифань стала победительницей шахматного турнира в швейцарском Биле.
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Хоу Ифань в заключительном девятом туре обыграла швейцарца Нико Георгиадиса. Основной конкурент китаянки индиец Пентала Харикришна в своей партии тура уступил французу Этьену Бакро.
В других партиях тура россиянин Александр Морозевич уступил венгру Петеру Леко, чех Давид Навара победил армянина Рафаэля Ваганяна, украинец Руслан Пономарев нанес поражение другому представителю Швейцарии Ноэлю Штудеру.
Хоу Ифань стала победительницей турнира, набрав 6,5 баллов. Второе место занял Бакро (6 очков), а первую тройку замкнул Харикришна (5,5). Морозевич, набрав 5 баллов, поделил 4−7-е места с Георгиадисом, Леко и Пономаревым. Навара (4) стал восьмым, Ваганян (2) занял девятое место, а на последней 10-й строчке оказался Штудер (1).
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