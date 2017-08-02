Карякин и Карлсен сыграют на шахматном супертурнире в американском Сент-Луисе

Турнир в Сент-Луисе имеет 22-ю категорию при 10 участниках, средний рейтинг которых составляет 2787 пунктов. Семеро шахматистов входят в первую десятку рейтинга, опубликованного в понедельник — помимо Карлсена, это армянин Левон Аронян, Хикару Накамура, Уэсли Со и Фабиано Каруана из США, француз Максим Вашье-Лаграв и экс- чемпион мира индиец Вишванатан Ананд. Наряду с Карякиным российские шахматы в Сент-Луисе представят Петр Свидлер и Ян Непомнящий.

Кубок Синкфилда является третьим этапом шахматного Гран-тура, ранее в июне-июле прошли турниры в Париже и бельгийском Лювене. Во Франции и Бельгии участники соревновались в быстрых шахматах и блице, тогда как в Сент-Луисе пройдет турнир по классическим шахматам. И в Париже, и в Лювене не оказалось равных чемпиону мира Карлсену, который уверенно опережает конкурентов в общем зачете, набрав 25 зачетных очков. Вторым пока идет Вашье-Лаграв (18 очков), Карякин и Непомнящий занимают шестое и седьмое места.

В Сент-Луисе участники сыграют однокруговой турнир 2—11 августа , выходной день — 7 августа. Контроль времени — по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Общий призовой фонд составляет $300 тыс., из которых $75 тыс. получит победитель.

Шахматный клуб в Сент-Луисе был образован Рексом Синкфилдом — американским финансистом и меценатом. Синкфилд перевез в Сент-Луис Зал шахматной славы, а в 2013 году провел первый супертурнир. Кубок Синкфилда со временем стал самым сильным по составу соревнованием в международном шахматном календаре. Каждый год турнир выигрывали разные шахматисты — Карлсен, Каруана, Аронян и Со. Год назад в числе участников отсутствовали Карлсен и Карякин, которые готовились к матчу за чемпионскую корону.