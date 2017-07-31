Морозевич обыграл Пономарева на шахматном турнире в Биле
В седьмом туре гроссмейстерского турнира, проходящего в рамках традиционного фестиваля в Биле, россиянин Александр Морозевич обыграл Руслана Пономарева и догнал украинца в турнирной таблице.
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Также победы одержали Хоу Ифань, Нико Георгиадис и Петер Леко. Давид Навара и Пентала Харикришна сыграли вничью.
Результаты партий 7-го тура.
Александр Морозевич (Россия) — Руслан Пономарев (Украина) — 1:0.
Ноэль Штудер (Швейцария) — Нико Георгиадис (Швейцария) — 0:1.
Петер Леко (Венгрия) — Рафаэл Ваганян (Армения) — 1:0.
Хоу Ифань (Китай) — Этьен Бакро (Франция) — 1:0.
Давид Навара (Чехия) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5.
Положение после 7-го тура.
1−4. Хоу Ифань, Этьен Бакро, Пентала Харикришна, Нико Георгиадис — 4,5.
5−6. Александр Морозевич Руслан Пономарев— по 4.
7. Петер Леко — 3,5.
8. Давид Навара — 2,5.
9. Рафаэл Ваганян — 2.
10. Ноэль Штудер — 1.
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