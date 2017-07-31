Крамник опустился на четвертое место в рейтинге ФИДЕ, Карякин остался 12-м
ТАСС, 31 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник опустился со второй на четвертую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В активе Крамника 2803 очка. Другой российский шахматист Сергей Карякин остался на 12-й строчке (2773). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2822), вторым идет американец Уэсли Со (2810), третьим — другой американец Фабиано Каруана (2807).
В первой тройке женского рейтинга изменений не произошло.
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