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31 июля 2017, 17:43 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Крамник опустился на четвертое место в рейтинге ФИДЕ, Карякин остался 12-м

ТАСС, 31 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник опустился со второй на четвертую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В активе Крамника 2803 очка. Другой российский шахматист Сергей Карякин остался на 12-й строчке (2773). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2822), вторым идет американец Уэсли Со (2810), третьим — другой американец Фабиано Каруана (2807).

В первой тройке женского рейтинга изменений не произошло. По-прежнему на первом месте находится китаянка Хоу Ифань (2652), на втором — ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2578), на третьем — украинка Анна Музычук (2572). Лучшая из россиянок Александра Костенюк занимает пятую строчку (2552), ее соотечественница Катерина Лагно — восьмую (2540).
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