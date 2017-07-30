Морозевич сыграл вничью с Георгиадисом в шестом раунде на шахматном турнире в Биле

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Партия, состоявшаяся в воскресенье, завершилась на 42-м ходу. Морозевич играл черными фигурами.

Результаты других поединков тура:

Этьен Бакро (Франция) — Петер Леко (Венгрия) — 0,5:0,5,

Пентала Харикришна (Индия) — Хоу Ифань (Китай) — 1:0,

Руслан Пономарев (Украина) — Давид Навара (Чехия) — 1:0,

Рафаэл Ваганян (Армения) — Ноэль Штудер (Швейцария) — 1:0.

После шести туров лидерство сохраняет Бакро, набравший 4,5 очка. Второе и третье места делят Пономарев и Харикришна (оба — по 4). Следом идут Георгиадис, Хоу Ифань (оба — по 3,5), Морозевич (3), Леко (2,5), Ваганян, Навара (оба — по 2), Штудер (1).

Турнир в Биле завершится 2 августа.