Морозевич сыграл вничью с Георгиадисом в шестом раунде на шахматном турнире в Биле
Российский гроссмейстер Александр Морозевич разошелся миром со швейцарцем Нико Георгиадисом в шестом раунде на шахматном турнире в Биле (Швейцария).
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Партия, состоявшаяся в воскресенье, завершилась на 42-м ходу. Морозевич играл черными фигурами.
Результаты других поединков тура:
Этьен Бакро (Франция) — Петер Леко (Венгрия) — 0,5:0,5,
Пентала Харикришна (Индия) — Хоу Ифань (Китай) — 1:0,
Руслан Пономарев (Украина) — Давид Навара (Чехия) — 1:0,
Рафаэл Ваганян (Армения) — Ноэль Штудер (Швейцария) — 1:0.
После шести туров лидерство сохраняет Бакро, набравший 4,5 очка. Второе и третье места делят Пономарев и Харикришна (оба — по 4). Следом идут Георгиадис, Хоу Ифань (оба — по 3,5), Морозевич (3), Леко (2,5), Ваганян, Навара (оба — по 2), Штудер (1).
Турнир в Биле завершится 2 августа.
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