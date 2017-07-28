Владимир Федосеев: После победы над Крамником был готов свернуть горы

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В этом году у Владимира Федосеева случился настоящий прорыв. Он не только выиграл турнир «Аэрофлотоупен», прорвался в сборную России, где стал одним из лучших на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске, но и прибавил почти 80 пунктов в рейтинге. А на супертурнире в Дортмунде Федосеев обыграл самого Владимира Крамника и стал вторым, пропустив вперед только поляка Войташека. О своих успехах шахматист рассказал «СЭ».

БЫЛ УДИВЛЕН ПРИГЛАШЕНИЕМ В СБОРНУЮ

— За счет чего пришли последние успехи? Ведь вы рисковали так и остаться в числе подающих надежды?

— Этот год стал особенным для меня, сразу получилось хорошо стартовать с победы на «Аэрофлоте», что создало особый настрой, который помогает мне и сейчас, возможно сказалась и долгая работа с моим тренером Александром Валерьевичем Халифманом, а также еще с несколькими людьми, которые присоединились ко мне в этом году.

— Как отнеслись к приглашению в сборную?

— Честно говоря, был очень сильно удивлен и мотивирован, очень захотелось стать чемпионом мира в составе России, надо сказать, что и ребята, выступавшие за национальную команду, мне давно знакомы по выступлениям за «Медный Всадник» в российской премьер-лиге. У нас была замечательная команда в Ханты-Мансийске!

— Сильно переживали после того, как уступили в решающей партии на чемпионате мира Ли Чао?

— Очень сильно! Было обидно проиграть самую важную партию чемпионата в самом важном матче, очень не хотелось подводить ребят. Было больно смотреть на свою игру в тот день. Думаю, не справился с нервами, но я постарался решить эту проблему на следующий день и в концовке матча с Индией принес важную победу, которая, впрочем, ни в коей степени не оправдывает ужасные шахматы в поединке с Китаем.

— С каким настроением летели в Дортмунд?

— Надо сказать, что в Дортмунд я отправился со своим тренером, экс-чемпионом мира Александром Халифманом, с которым работаю с 2011 года. Но для нас такой турнир, проведенный вместе, стал едва ли не первым опытом, поэтому я очень надеялся, что мы справимся с нагрузкой и получится показать максимальный результат.

ПОБЕДА НАД КРАМНИКОМ — ЭТО ФАНТАСТИКА

— Первая партия черными с Крамником? Это ваша первая встреча? Как готовились и не было ли эйфории после победы?

— Стоит отметить, что мне удалось угадать направление мысли моего соперника, я оказался хорошо готов к партии, которая стала для меня первой в карьере против этого по-настоящему легендарного шахматиста. Не ждал, что смогу победить в ней, особенно черными, но это была фантастика! Целый зал аплодировал после того, как Владимир остановил часы. После игры я сразу отправился готовиться к следующему поединку, очень хотелось одолеть и немца на следующий день, у меня не было несерьезного отношения ко второй встрече. А вот что касается эйфории, то, возможно, она была в какой-то скрытой форме — от этого мне не удалось избавиться.

— Что случилось во втором поединке?

— Полнейший ступор и шок. Все пошло под откос. Не получился дебют, подвело чувство опасности. Да и на турнире действовали полные софийские правила, это значит, что игроки не имеют права просить ничью. Так что даже предложить в тот момент, когда игра не пошла, было нельзя, в итоге логичное поражение, которое сильно изменило расклад в турнире. Именно здесь я пришел к тренеру, которого привык называть шеф, со словами: «Шеф, все пропало шеф»! Поражение очень сильно осложнило борьбу за первое место.

— Итогом Дортмунда довольны?

— Не могу сказать, что полностью удовлетворен, мне как спортсмену всегда хочется быть первым, особенно хотелось взять главный приз после победы на старте над Крамником, тогда казалось, что могу свернуть горы, набрать огромный плюс. Но уже после второго тура ситуация изменилась, и итоговый результат нужно признать скорее хорошим.

— Чего ждете от Кубка мира?

— Верю в себя. Буду готов, надеюсь, что никто не сможет меня остановить!

— Когда собираетесь ворваться в топ-10 и побороться за корону?

— Готовлюсь сделать это в ближайшие два года, но буду рад, если уже на Кубке мира-2017 у меня получится войти в число претендентов на мировую корону. Конечно, это будет сделать непросто с учетом того, что действующий обладатель Кубка Мира Сергей Карякин принял решение защищать титул, а действующий чемпион мира Магнус Карлсен принял решение попробовать отобрать этот титул у Сергея. Но я верю в себя даже, когда сижу напротив таких именитых соперников. Очень жду появления сетки, чтобы узнать противников и подготовиться.

— Вас вдохновляет путь Сергея Карякина? Не только как участника матча на первенство мира, но как и шахматного пропагандиста?

— Сергей изменил отношение к шахматам в России и в мире, вносит огромный вклад в популяризацию нашей игры как вида спорта, и он действительно большой спортсмен. Конечно, я как профессионал, ориентируюсь на лучших в моем деле. А Сергей Карякин и его менеджер Кирилл Зангалис являются лучшими в деле популяризации шахмат.