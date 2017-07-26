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26 июля 2017, 22:13 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Россиянин Морозевич сыграл вничью с Харикришной в 3-м туре шахматного турнира в Биле

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт. Россиянин Александр Морозевич сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной в третьем туре шахматного турнира в швейцарском Биле.

Партия, прошедшая в среду, завершилась после 41-го хода. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами.

Другие поединки тура Рафаэл Ваганян (Армения) — Руслан Пономарев (Украина), Нико Георгиадис (Швейцария) — Этьен Бакро (Франция), Ноэль Штудер (Швейцария) — Давид Навара (Чехия) и Петер Леко (Венгрия) — Хоу Ифань (Китай) завершились вничью.

После трех туров по два очка имеют Бакро, Хоу Ифань и Пономарев, по 1,5 балла — Георгиадис, Харикришна, Леко и Морозевич, по одному баллу — Ваганян, Штудер и Навара.

Турнир завершится 2 августа.
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