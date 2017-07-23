Польский шахматист Войташек стал победителем супертурнира в Дортмунде
ТАСС, 23 июля. Польский шахматист Радослав Войташек выиграл супертурнир в Дортмунде. В партии заключительного тура он победил немца
Ливиу-Дитера Нисипяну.
Россиянин Владимир Федосеев выиграл у китайца Вана Юэ, француз Максим
Войташек набрал 4,5 очка. Далее в турнирной таблице идут Федосеев,
Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, который год назад поделил второе место, уступив лидерство Вашье- Лаграву.
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