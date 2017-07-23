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23 июля 2017, 18:44 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Польский шахматист Войташек стал победителем супертурнира в Дортмунде

ТАСС, 23 июля. Польский шахматист Радослав Войташек выиграл супертурнир в Дортмунде. В партии заключительного тура он победил немца Ливиу-Дитера Нисипяну.

Россиянин Владимир Федосеев выиграл у китайца Вана Юэ, француз Максим Вашье-Лаграв — у Дмитрия Андрейкина, Владимир Крамник — у немца Маттиаса Блюбаума.

Войташек набрал 4,5 очка. Далее в турнирной таблице идут Федосеев, Вашье-Лаграв (по 4), Крамник (3,5), Блюбаум, Андрейкин, Ван Юэ, Нисипяну (по 3).

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, который год назад поделил второе место, уступив лидерство Вашье- Лаграву.
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