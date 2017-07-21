Крамник сыграл вничью с Вашье-Лагравом в пятом туре супертурнира по шахматам в Дортмунде

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Также вничью завершились партии между россиянином Дмитрием Андрейкиным и поляком Радославом Войташеком и Владимиром Федосеевым и немцем Нисипяну Ливиу-Дитером. Китаец Ван Юэ одержал победу над немцем Маттиасом Блюбаумом.

В турнирной таблице в единоличные лидеры вышел Войташек (3 очка). Далее идут Андрейкин, Федосеев, Вашье-Лаграв, Нисипяну, Ван Юэ, Блюбаум (2,5), Крамник (2). Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.