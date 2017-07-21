Крамник сыграл вничью с Вашье-Лагравом в пятом туре супертурнира по шахматам в Дортмунде
ТАСС, 21 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с французом Максимом
Вашье-Лагравом в партии пятого тура супертурнира в немецком Дортмунде.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Также вничью завершились партии между россиянином Дмитрием Андрейкиным и поляком Радославом Войташеком и Владимиром Федосеевым и немцем Нисипяну
В турнирной таблице в единоличные лидеры вышел Войташек (3 очка). Далее идут Андрейкин, Федосеев,
Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, который год назад поделил второе место, уступив лидерство
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter