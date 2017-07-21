Путин считает, что у Илюмжинова есть все шансы вновь возглавить FIDE

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Российский президент в пятницу кратко пообщался с Илюмжиновым, осматривая проекты слушателей образовательного центра «Сириус», где шахматы являются одним из направлений работы. Илюмжинов возглавляет организацию с 1995 года. Ранее он заявлял, что будет участвовать в новых выборах президента FIDE.

«У вас есть все шансы, у вас большой опыт. Имеете моральное право претендовать», — сказал он.

Илюмжинов возглавляет организацию с 1995 года. Ранее он заявлял, что будет участвовать в новых выборах президента FIDE, которые пройдут в 2018 году.