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21 июля 2017, 20:51 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Путин считает, что у Илюмжинова есть все шансы вновь возглавить FIDE

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов имеет все шансы, чтобы вновь возглавить эту организацию, считает глава российского государства Владимир Путин.

<span class=error>Кирсан</span> Илюмжинов возглавляет Международную шахматную федерацию с 1995 года. Увеличить
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Российский президент в пятницу кратко пообщался с Илюмжиновым, осматривая проекты слушателей образовательного центра «Сириус», где шахматы являются одним из направлений работы. Илюмжинов возглавляет организацию с 1995 года. Ранее он заявлял, что будет участвовать в новых выборах президента FIDE.

«У вас есть все шансы, у вас большой опыт. Имеете моральное право претендовать», — сказал он.

Илюмжинов возглавляет организацию с 1995 года. Ранее он заявлял, что будет участвовать в новых выборах президента FIDE, которые пройдут в 2018 году.
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