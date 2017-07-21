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21 июля 2017, 12:42 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Школа шахмат Сергея Карякина откроется в Крыму

ТАСС, 21 июля. «Школу шахмат» российского гроссмейстера Сергея Карякина будет открыта на базе международного детского центра (МДЦ) «Артек» в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Школа будет открыта на базе международного детского центра Артек Увеличить
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«В международном детском центре «Артек» состоялся шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. По итогам турнира объявлено о создании в детском центре «Школы шахмат Сергея Карякина», — говорится в сообщении.

По оценкам Карякина, ежегодно в «Артеке» к шахматам могли бы приобщаться более 30 тысяч детей. «Это уникальная возможность популяризации игры. В “Артеке” собираются дети из разных регионов России, если мы будем их знакомить с основами шахмат, проводить в течение смены занятия и турниры, то мы сможем увлечь их игрой. По возвращении домой дети станут послами шахмат в своих школах», — уверен Карякин.

Директор МДЦ Алексей Каспржак отметил, что школа шахмат сможет работать в лагере круглый год. «К нам приезжает много шахматных талантов из разных регионов, и для них шахматная школа — хорошая возможность для продвижения в шахматах. Но считаю, что она будет привлекать и иностранных детей. Ведь российские шахматы остаются в высшей мировой лиге, а тут еще появляется возможность попасть на занятие к гроссмейстеру», — приведены в сообщении слова Каспржака.

В «Артеке» также планируется проведение под эгидой школы шахмат профильной смены юных шахматистов, участниками которой смогут стать победители и призеры шахматных соревнований со всей страны. Кроме того, ежегодно во Всемирный день шахмат (20 июля — прим. ТАСС) в «Артеке» планируется проводить молодежный шахматный турнир на приз гроссмейстера Карякина.

«Нам важно, чтобы все артековцы имели возможность получить хорошую базовую подготовку по шахматам, а те ребята, которые целенаправленно совершенствуют себя в шахматах, могли бы индивидуально поработать с именитыми гроссмейстерами, получить от них наставления и отточить мастерство», — добавил Карякин.
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