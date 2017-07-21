Карякин: Неудача в одной партии стоит поражения в Кубке Москвы по блицу
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Одна неудача на короткой дистанции Кубка Москвы по молниеносной игре в шахматы практически лишает надежд на победу в турнире, заявил агентству «Р-Спорт» чемпион мира по блицу Сергей Карякин, финишировавший вне тройки призеров соревнования.
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Карякин в четверг на турнире, проходившем по швейцарской системе в девять туров с участием 170 спортсменов из 10 стран, набрал 7 очков из 9 и занял пятое место. Победителем стал Эрнесто Инаркиев, нанесший Карякину в седьмом туре первое поражение в турнире. Второе место занял Даниил Дубов (7,5 очка), также победивший Карякина, третье — Владимир Селиверстов (7,5), четвертое — Александр Морозевич (7,5).
«На такой короткой дистанции одно поражение стоит всего турнира, — сказал Карякин. — И было очевидно, что для борьбы за первое место нельзя проигрывать. И проиграв Инаркиеву, я практически лишился шансов на победу. И когда затем играл с Даниилом Дубовым, то был расстроен и действовал не очень удачно. Объективно была примерно равная позиция, но я допустил неточность и проиграл. Конечно, и Дубов, и Инаркиев здорово провели турнир. Но все остальные партии я выиграл, хотя это было не так просто: все соперники были очень сильными, в основном гроссмейстеры».
Собеседник агентства отметил, что уверен в правильности своего решения в поединке с Инаркиевым отдать слона за две пешки ради давления и атаки.
«Я считаю, что очень корректно пожертвовал фигуру, — отметил гроссмейстер. — И если брать компьютерный анализ, то у меня, наверное, было получше. Но я сделал большую ошибку, вскрыв центр, стараясь обострить игру. И после этого заиграла ладья соперника, и после разменов он получил большой перевес. Это было мое самое неудачное решение за весь турнир — пойти пешкой на d4. И было обидно
«Но это блиц, с тем же Инаркиевым у меня были и выигрыши, и проигрыши, в блице всякое случается», — добавил Карякин.
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