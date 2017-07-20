Шахматист Инаркиев выиграл Кубок Москвы по блицу, Карякин не попал в призеры

Инаркиев в турнире, проходившем по швейцарской системе, набрал 8,5 очка из 9. Второе и третье места заняли россияне Даниил Дубов и Владимир Селиверстов (по 7,5 очка). Карякин после шести побед кряду проиграл две партии подряд, Инаркиеву и Дубову, и в итоге с 7 баллами финишировал на пятой позиции.

Турнир проходил в четверг в легкоатлетическом манеже Российского государственного строительного университета. Борьбу за награды вели 170 участников из 10 стран мира, среди которых было 19 гроссмейстеров.

В рамках шахматного фестиваля 12-й чемпион мира Анатолий Карпов выиграл выставочную партию у четырехлетнего вундеркинда Миши Осипова, а возглавляемая Карповым команда стала обладателем Кубка министерства строительства России.