Карякин прокомментировал возвращение Каспарова в шахматы

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«Очень рад возвращению Каспарова в шахматы, ведь это лучшее, что он умеет, причем с огромным отрывом. Не считаю его одним из фаворитов совершенно. Было бы слишком наивно думать, что можно в любой момент вернуться и выиграть турнир. Буду очень сильно удивлен, если Каспаров победит», — сказал Карякин.

6 июля сообщалось, что 54-летний Каспаров возобновит карьеру шахматиста и примет участие в этапе турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе. Ему будут противостоять девять шахматистов, в числе которых Сергей Карякин и другой россиянин Ян Непомнящий.