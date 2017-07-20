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20 июля 2017, 19:29 | Прочие: Шахматы, шашки | Lenta.Ru

Карякин прокомментировал возвращение Каспарова в шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин порадовался возвращению соотечественника Гарри Каспарова в шахматы. Слова 27-летнего уроженца Симферополя приводит «Газета.ru».

Российский гроссмейстер Сергей <span class=error>Карякин</span> порадовался возвращению соотечественника Гарри <span class=error>Каспарова</span> в шахматы. 27-летний уроженец Симферополя выразил сомнение что 54-летний бывший чемпион мира сможет победить на турнире Grand Chess <span class=error>Tour</span> в американском <nobr>Сент-Луисе</nobr> где также выступит <span class=error>Карякин</span>. Увеличить
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«Очень рад возвращению Каспарова в шахматы, ведь это лучшее, что он умеет, причем с огромным отрывом. Не считаю его одним из фаворитов совершенно. Было бы слишком наивно думать, что можно в любой момент вернуться и выиграть турнир. Буду очень сильно удивлен, если Каспаров победит», — сказал Карякин.

6 июля сообщалось, что 54-летний Каспаров возобновит карьеру шахматиста и примет участие в этапе турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе. Ему будут противостоять девять шахматистов, в числе которых Сергей Карякин и другой россиянин Ян Непомнящий.

С 11 по 30 ноября 2016 года в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном. Соперники не выявили победителя в 12 основных партиях, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее был Карлсен.
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