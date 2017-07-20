Карякин прокомментировал возвращение Каспарова в шахматы
Российский гроссмейстер Сергей Карякин порадовался возвращению соотечественника Гарри Каспарова в шахматы. Слова 27-летнего уроженца Симферополя приводит «Газета.ru».
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«Очень рад возвращению Каспарова в шахматы, ведь это лучшее, что он умеет, причем с огромным отрывом. Не считаю его одним из фаворитов совершенно. Было бы слишком наивно думать, что можно в любой момент вернуться и выиграть турнир. Буду очень сильно удивлен, если Каспаров победит», — сказал Карякин.
6 июля сообщалось, что 54-летний Каспаров возобновит карьеру шахматиста и примет участие в этапе турнира Grand Chess Tour в американском
С 11 по 30 ноября 2016 года в
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