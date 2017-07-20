Глава ФИДЕ оценил уровень развития шахмат в Казахстане

В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, вице-президент Казахстанской федерации шахмат (КФШ) Жандос Абишев, председатель комитета спорта и физической культуры РК Елсияр Канагатов, президент федерации шахмат Астаны Абылай Тастамбеков, замакима Астаны Малика Бектурова..



«Поздравляю всех любителей шахмат с 50-летием Международного дня этого вида спорта. К слову, шахматы являются единственным видом спорта, у которого ЮНЕСКО объявило международный день. Здесь принимают участие и гроссмейстеры, и мастера, ставший уже традиционным турнир Astana Open является очень популярным во многих странах. Хочу отметить также и проходящую здесь выставку ЭКСПО, приехавшие из других стран шахматисты имеют замечательную возможность ознакомиться с ее достопримечательностями», — сказал Кирсан Илюмжинов..



По мнению главы ФИДЕ, уровень казахстанских шахматистов существенно возрос за последние годы..



«Шахматная федерация Казахстана очень много работает, что проявляется в открытии множества шахматных клубов и академий. Сегодня утром я посетил шахматную академию гроссмейстера Динары Садвакасовой, два часа назад мы открыли новый шахматный клуб Астаны, который построен на деньги спонсоров. Местные шахматные команды выступают все лучше и лучше, особенно показывают хорошие результаты девочки», — отметил Илюмжинов.



В свою очередь, Елсияр Канагатов подчеркнул, что казахстанская сборная выставила на турнир основной состав..



«Мероприятие проводится ежегодно, и сегодня нас радует тот факт, что в нем принимает участие такое количество участников. Я думаю, что шахматы как интеллектуальный вид спорта будут развиваться благодаря таким турнирам. К слову, на период ЭКСПО запланировано более 20 спортивных соревнований такого уровня. Я думаю, от этого будет польза для всей страны, потому что все больше иностранных спортсменов узнают Казахстан ближе», — сказал Елсияр Канагатов..



20 июля после официального открытия состоится блиц-турнир. Далее начнутся турниры — А (рейтинговый), который является также 1 этапом Кубка Казахстана, и Б, являющийся 4 этапом детского Кубка нашей страны. Последний турнир состоит из двух соревнований: для детей до 10 и 14 лет..



В рамках Astana Open c 22 по 26 июля пройдет и семинар для арбитров ФИДЕ. Для казахстанских судей его организует КФШ, в нем примут участие арбитры и из других стран. Проведет обучение председатель комиссии по правилам ФИДЕ, лектор ФИДЕ, международный арбитр Ашот Вардапетян.