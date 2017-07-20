Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30438339/
20 июля 2017, 0:28 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Андрейкин сыграл вничью с Блюбаумом в четвертом круге супертурнира по шахматам в Германии

ТАСС, 19 июля. Российский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом в партии четвертого круга супертурнира в Дортмунде.

Также вничью завершились партии между французом Максимом Вашье-Лагравом и китайцем Ваном Юэ, поляком Радославом Войташеком и россиянином Владимиром Федосеевым, немцем Ливиу-Дитером Нисипяну и россиянином Владимиром Крамником.

В турнирной таблице лидируют Блюбаум и Войташек (2,5 очка). Далее идут Андрейкин, Федосеев, Вашье-Лаграв, Нисипяну (2), Крамник, Ван Юэ (1,5).

Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Петришенко обсудил с главой ФИДЕ организацию в Беларуси знаковых шахматных турниров

Петришенко обсудил с главой ФИДЕ организацию в Беларуси знаковых шахматных турниров

19 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко сегодня в Москве обсудил с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым организацию в Беларуси знаковых шахматных турниров под эгидой ФИДЕ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.
Еще 7 новостей  Все новости

Спринтер Усэйн Болт выступит на дистанции 100 м и в эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

РФПЛ тщательно проверит обстоятельства конфликта Зобнина и болельщиков "Динамо"

"Локомотив" объявил о подписании контракта с футболистом Рыбусом

Спринтер Усэйн Болт выступит на дистанции 100 м и в эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

РФПЛ тщательно проверит обстоятельства конфликта Зобнина и болельщиков "Динамо"