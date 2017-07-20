Андрейкин сыграл вничью с Блюбаумом в четвертом круге супертурнира по шахматам в Германии
ТАСС, 19 июля. Российский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом в партии четвертого круга супертурнира в Дортмунде.
Также вничью завершились партии между французом Максимом
В турнирной таблице лидируют Блюбаум и Войташек (2,5 очка). Далее идут Андрейкин, Федосеев,
Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.
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