Андрейкин сыграл вничью с Блюбаумом в четвертом круге супертурнира по шахматам в Германии

19 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко сегодня в Москве обсудил с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым организацию в Беларуси знаковых шахматных турниров под эгидой ФИДЕ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.