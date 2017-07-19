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19 июля 2017, 14:38 | Прочие: Шахматы, шашки | БЕЛТА

Петришенко обсудил с главой ФИДЕ организацию в Беларуси знаковых шахматных турниров

19 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко сегодня в Москве обсудил с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым организацию в Беларуси знаковых шахматных турниров под эгидой ФИДЕ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

<span class=error>Кирсан</span> Илюмжинов проинформировал о предпринимаемых <span class=error>ФИДЕ</span> мерах направленных на популяризацию шахмат на пространстве СНГ в том числе в <span class=error>Беларуси</span> — отметили в посольстве. Увеличить
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«Кирсан Илюмжинов проинформировал о предпринимаемых ФИДЕ мерах, направленных на популяризацию шахмат на пространстве СНГ, в том числе в Беларуси, — отметили в посольстве. — В частности, обсуждены вопросы, касающиеся организации в Беларуси знаковых шахматных турниров под эгидой ФИДЕ. Стороны договорились поддерживать тесные рабочие контакты по всему спектру возможного сотрудничества».

Кирсан Илюмжинов также ознакомился с возможностями Делового и культурного комплекса посольства.

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