Петришенко обсудил с главой ФИДЕ организацию в Беларуси знаковых шахматных турниров

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«Кирсан Илюмжинов проинформировал о предпринимаемых ФИДЕ мерах, направленных на популяризацию шахмат на пространстве СНГ, в том числе в Беларуси, — отметили в посольстве. — В частности, обсуждены вопросы, касающиеся организации в Беларуси знаковых шахматных турниров под эгидой ФИДЕ. Стороны договорились поддерживать тесные рабочие контакты по всему спектру возможного сотрудничества».

Кирсан Илюмжинов также ознакомился с возможностями Делового и культурного комплекса посольства.